El Nàstic quiere levantarse contra un Sanluqueño en pleno desmantelamiento

El Nàstic quiere romper la mala dinámica este fin de semana en el duelo a domicilio contra el Atlético Sanluqueño. Después de tres derrotas consecutivas que han hecho daño tanto a los jugadores como al entorno, los de Cristóbal Parralo se tienen que levantar contra un rival que tampoco está pasando, precisamente, por su mejor momento. De hecho, todo en punta que está en plena operación de desmantelamiento y reconstrucción.

El Atlético Sanluqueño estrenará el domingo nuevo entrenador: Pedro Mateos. Este es el primer movimiento de muchos en un club que está muy vinculado en su propiedad con el Cádiz. De hecho, Mateos ha sido hasta ahora técnico del Juvenil A del Cádiz. El entrenador llega en un momento convulso en la parte deportiva. El Sanluqueño se encuentra en posiciones de descenso y hace cinco partidos que no gana. Como el Nàstic, acumula una racha de tres derrotas consecutivas. Como uno de los equipos más goleados y de los que menos marca, la dirección del club quiere hacer un giro en su plantilla y, según apuntan medios andaluces, se quieren desprender de gran parte de la plantilla para dar entrada a jugadores cedidos por el Cádiz.

La primera baja chalada fue ayer, cuando el Sanluqueño anunció la rescisión del contrato del jugador que ha sido su estrella: Zequi Díaz. Con tres goles y dos asistencias, Díaz era el jugador que más aportaba al ataque del conjunto andaluz. Por otra parte, otros destacados como Rodri Val y Dani Satoca también tienen opciones de salir del club. Por otra parte, los andaluces han incorporado a cuatro jugadores, el más destacado es el del delantero Iomar Vidal.

Primero de la segunda vuelta

El Nàstic empieza la segunda vuelta con un buen recordatorio. El Atlético Sanluqueño, un club modesto, ya sorprendió el conjunto grana en el Nou Estadi. Fue la primera derrota dolorosa, con un conjunto entrenado por Luis César con dos expulsados y un Sanluqueño que ganó de la mejor manera con un contundente 1-3. Este es un buen aviso que el Nàstic no se tiene que confiar y más en un escenario tan similar en los campos de lo Antecarcome y el Juventud Torremolinos, campos dondelos grana salieron derrotados mostrando una imagen para olvidar.