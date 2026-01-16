El CBT entra disparado a la segunda vuelta con ganas de revancha

Han pasado trece jornadas desde el inicio de la liga. Toda una primera vuelta en la cual el Ibersol CB Tarragona ha crecido día tras día después de un partido inicial difícil. Entonces, los azules sufrieron una derrota dolorosa después de perder una ventaja de 20 puntos contra el Castelldefels en el último cuarto. Aquel fue el primer aprendizaje de un equipo que mañana vuelve a enfrentarse contra el Castelldefels, pero ahora lo hace como más experimentado y como segundo clasificado de la liga.

«Cuando acabamos el partido, recuerdo oír a Adrià Duch diciendo que este partido lo teníamos que ganar en el pabellón del Serrallo», destacaba al entrenador Toni Larramona. El conjunto azul cerró la primera vuelta con sólo dos derrotas y una de estas, la primera, dejó una espineta pintiparada. Esta es una motivación extra para empezar una segunda vuelta ambiciosa, pero manteniéndose concentrado en el trabajo y seguir creciendo.

«Aquel partido nos enseñó a que cada victoria que conseguimos se tiene que disfrutar y que no se puede dar nunca un partido por cerrado», apuntaba a Larramona. «Desde aquel momento hemos seguido el camino que habíamos marcado y planificado en junio. Hemos trabajado en mi idea de juego y nos hemos convertido en un equipo muy físico capaz de jugar a un ritmo alto para hacer un baloncesto atractivo», añadía. De hecho, después de enfrentarse a todos los rivales de la categoría, el club tarraconense se ha establecido como la mejor defensa de la liga. La clave, el paso adelante de jugadores como David Loras y Marc Buscail que han sufrido toda una transformación bajo las órdenes de Toni Larramona.

No dejar de crecer

Toni Larramona subraya que el CBT todavía no ha tocado techo. El equipo todavía está en construcción y en crecimiento. Tenemos que trabajar e ir más allá hasta febrero, será entonces el momento de la verdad donde la liga se transforma», apuntaba al técnico azul.

Con los refuerzos de Tomàs Kohan y Day Hall ya con minutos en el bolsillo, el club trabaja concentrado en el proceso, sin descentrarse por los resultados obtenidos. ¿«Si pensamos que ya lo hemos conseguido todo, que nos queda? Sólo bajar el nivel y tropezarnos. Yo soy los que van día a día, creo que la clave del CBT es la apuesta por el trabajo. Para seguir ilusionando a la gente se tiene que trabajar pensando en el presente, porque sabemos lo que hemos sufrido los últimos años y el camino no es fácil», afirmaba al técnico.

Confianza

El sábado a las 19 horas, el pabellón del Serrallo dará el pistoletazo de salida en la segunda vuelta con la reválida contra el Castelldefels. Toni Larramona lo afronta con confianza: «Estoy tranquilo. Tenemos propuestas de baloncesto diferentes y durante la semana hemos tenido el extra de motivación. Será un partido bonito para el espectador». De hecho, también está el aliciente del retorno al Serrallo del base Dani Tugores.

Con respecto al partido, Dani Stefanuto se presenta como duda y Toni Larramona destacó que no arriesgará si el jugador no está al 100%.