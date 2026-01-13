Viñuales: «El Tour proyectará la imagen de Tarragona al mundo»

Publicado por Ac Creado: Actualizado:

El 2026 es el año del Tour de France en Tarragona. Este se presenta como el acontecimiento más importante que aterrizará en la ciudad. De hecho, el alcalde de la ciudad Rubén Viñuales destacó que «será un motivo de orgullo colectivo y de proyección mundial de la imagen de la ciudad. Es lo más grande que ha pasado en la ciudad desde la época de Augusto». Viñuales estuvo presente ayer en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, en el acto de presentación de los municipios que tomarán parte de la cita.

«El 5 de julio seremos el centro del mundo. Aquellas imágenes aéreas con las que crecimos cuando éramos pequeños, proyectarán ahora espacios como la Rambla Nova, el Balcó del Mediterràni, la cabecera del Circo, el Anfiteatro y la Vía Augusta», subrayó el alcalde durante su intervención. Además, manifestó que «el Tour es un acontecimiento único que va mucho más allá del ámbito estrictamente deportivo y, que pase por casa nuestra, es una oportunidad extraordinaria».

Durante el acto, que se inició con una fotografía de familia con la participación de 63 municipios catalanes por donde pasará el Tour de France 2026, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, destacó que la llegada del Tour de Francia muestra que «el mundo confía en Cataluña. Hemos demostrado que sabemos transformar los grandes acontecimientos en prosperidad y en valores. Somos un país que transmite confianza y seguridad al mundo. Cataluña también es un país deportista y somos el escenario ideal para esta prueba». «Además, Cataluña y el Tour de Francia compartimos un fuerte arraigo europeo. El Tour de Francia nos demuestra que formamos parte de la mejor comunidad internacional que es Europa», resaltó.

La primera etapa del Tour de Francia empezará y acabará en Barcelona el próximo 4 de julio. Al día siguiente 5 de julio, la segunda etapa de la gran cita deportiva empezará desde la ciudad de Tarragona en la cual los corredores recorrirán 6 kilómetros por el corazón de la ciudad y cerca de 180 kilómetros más hasta llegar a Barcelona. Además, en la zona del Parque Francolí se ubicará el Village y el punto de salida de la etapa tarraconense.