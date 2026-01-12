El Reus demuestra que va de verdad y golea al Barça en un partido redondo

El Reus va de verdad. El conjunto de Marc Carrasco superó con creces al Barça Atlético en un partido calculado y perfectamente ejecutado. Miquel Ustrell brilló con luz propia para asistir y marcar, Vaz sentenció y Pol Fernández puso la guinda en el pastel de un equipo que quiere soñar con el ascenso.

Los rojinegros salieron enchufados y preparados para la ocasión. Cuando empezó la pelota, el Barça la hizo suya. La intención de los azulgranas siempre es controlar el juego con la posesión, pero los de Carrasco estaban preparados para morder.

Miquel Ustrell presionó y presionó hasta que se ganó el premio. El rojinegro, con un toque grácil, se llevó lo que parecía que era una pelota fácil para el defensa para plantarse delante del portero azulgrana. Allí, hizo la pasada de la muerte en Kenneth Soler que lo acompañaba en la travesura. El fichaje reusense sólo tuvo que empujar la pelota para marcar el 1-0 cuando marcaba el minuto 4 en el marcador.

El Barça buscó la reacción, pero el Reus lo mantuvo a raya. Sólo encontró dos rendijas a espaldas de la defensa. La primera la salvó Lluís Recasens con autoridad y, la segunda fue Alarcón quien puso el pecho para parar el remado de Kluivert.

El tiempo de descanso fue un punto y seguido, porque el Reus empezó el partido con la inercia de superioridad. El protagonista fue el de siempre: Miquel Ustrell. Esta vez, el delantero superó su marca para aprovechar una precisa pasada en largo de Toscano. Sol ante|delante de el portero, perdió el duelo y la pelota fue a córner. Ustrell erró una jugada clara, pero lo arregló en la siguiente. Xavi Jaime envió el córner al punto de penalti y el delantero, con un golpe de cabeza poderoso marcó el 2-0.

La reacción azulgrana fue inmediata. El 2-0 despertó al joven equipo rival y Pacheco tuvo que bloquear un tiro potente de Rodríguez. Acto seguido llegó la jugada de la discordia. Pase en profundidad para Kluivert que, en el duelo con Alarcón, el defensor del Reus cae al suelo. Entonces, el linier levantó la bandera y acto seguido la bajó mientras la jugada culminaba con el 2-1. El Estadio en el completo, también Marc Carrasco, se enfureció con el error. La bandera levantada despistó la línea defensiva reusense, pero el gol subió al marcador.

Llegó el momento del infierno. El Barça apretó el acelerador y el Reus aguantó de la mejor manera el peligro, con Pacheco apareciendo en los momentos clave.

El Reus estaba preparado para el momento indicado y este llegó en forma de penalti. Ricardo Vaz cogió la presión y no falló para rematar el partido con el 3-1. El Barça perdió los nervios e, incluso, acabó el partido con un hombre menos. Pol Fernández puso la guinda con el 4-1 y el Reus celebró con euforia una victoria clave, un triunfo de aspirante al ascenso.