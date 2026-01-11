El Ibersol CBT gana al Barbastro y valla la primera vuelta como segundo clasificado (112-68)

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha cerrado la primera vuelta con una cómoda victoria ante el Letra Corporea Barbastro que lo consolidan a la segunda posición de la Tercera FEB con un balance de 11 victorias y 2 derrotas. Los de Toni Larramona han llevado la iniciativa durante la primera parte instalándose por encima de los 10 puntos, pero el partido ha quedado resuelto con unos minutos galácticos de Iker Fernández al empezar el tercer cuarto. El base de Vilafranca ha acabado con 23 puntos y 29 de valoración. Los locales no sacaban el pie del acelerador hasta dejar la distancia en los 44 puntos finales.

Los tarraconenses dominaban el marcador ya en los primeros minutos por la vía de las penetraciones. Una primera rendija de 8-2 provocaba el tiempo muerto visitando en el minuto 3, pero Stefanuto desde los 6,75, Buscail y Loras dentro de la pintura e Iker Fernández desde la media distancia y el triple ampliaban el agujero hasta el 20-9 en el minuto 7. En el tramo final, un triple del capitán David Fernàndez contenía la tímida reacción del Barbastro para cerrar el cuarto con 24-14.

El debutante Day Hall se hacía ver al principio del segundo periodo con una canasta después de rebote ofensivo, una asistencia a Loras y un 1x1 en el palo bajo. La renta crecía hasta el 31-16 para provocar un nuevo tiempo muerto de los aragoneses. Después del paréntesis, triple de Adri Duch para estirar la máxima a 34-16 y reacción del Barbastro con un 2-10, neutralizado por David Fernández desde los 6,75 y Buscail desde la media distancia (41-26). Los tarraconenses administraban el marcador para marcharse a los vestuarios con 51-35, a pesar de varias decisiones arbitrales de dudoso criterio que calentaban los ánimos del Serrallo.

La segunda parte empezaba con recital de Iker Fernández, que lideraba el ataque azul. Los triples de Senghor y David Fernández contribuían a romper el partido definitivamente con un 70-41. La mala noticia era la lesión de Stefanuto, que ya no volvería al parquet. El partido estaba sentenciado: 80-50 al final del tercer cuarto.

Los últimos 10 minutos eran un trámite en lo que Day Hall apuntaba maneras para convertirse en un jugador clave de cara a la segunda vuelta y Adri Duch se exhibía desde el triple. Y también para el rodaje de Tomás Kohan, que volvía a las pistas después de su lesión de muñeca. Al final, 112-68 y compás de espera para la evaluación médica de la lesión de Dani Stefanuto, referente ofensivo del equipo.