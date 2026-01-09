El Teruel, a un rival sólido defiende para cerrar la primera vuelta

El Nàstic de Tarragona cierra el domingo la primera vuelta recibiendo el Teruel de Vicente Parras. El equipo aragonés, como el resto de ascendidos de Segunda RFEF, ha sido una de las sorpresas de la primera parte del campeonato. A través de una sólida defensa, los de Teruel se sitúan en séptima posición con 26 puntos. Con todo, llegan a Tarragona después de recibir dos derrotas consecutivas y una racha de sólo dos victorias en ocho partidos.

El conjunto de Teruel tiene al frente un hombre con experiencia a la categoría. Vicente Parras, clásico entrenador del Alcoyano los últimos cinco años, lidera un proyecto que se ha reformado en el completo. No queda ningún jugador de la gesta del ascenso, pero el club ha confeccionado una plantilla competitiva y trabajadora que, a pesar de no destacar por las individualidades, consigue los resultados con el trabajo.

Los de Vicente Parras empezaron la temporada con fuerza. De hecho, a la jornada 10, se situaron en segunda posición a un punto del Altético Madrileño. Su punto fuerte era el ser un equipo rocoso. Era un rival difícil de marcar y sorprender y eso paliaba su falta de gol. Con todo, esta dinámica ganadora se ha aguado en los últimos partidos, pero el Teruel se mantiene como uno de los equipos que menos goles recibe de la categoría con 16.

En ataque, sin embargo, es cuando el equipo aragonés muestra las dificultades. El conjunto de Vicente Parras genera pocas acciones de gol por partido. De hecho, es de los que menos marcan con 15 dianas. Con todo, el Nàstic no se puede permitir confiarse y tiene que dar un paso adelante en defensa. La tendencia de el conjunto grana no es que sus rivales generen mucho, sino que, cuando llegan con peligro, normalmente marcan.

Con respecto a los nombres propios, en el Teruel está Manel Royo. El lateral de Alcanar es uno de los referentes del equipo terolenc en el carril izquierdo y, con 2 goles, es de los goleadores. Al ataque, el extremo Álvaro Merencio es el pichichi con tres goles y el jugador más desequilibrante ahora que el Teruel ha perdido en Ayman Arguigue. El jugador del Huesca, que estaba cedido en el conjunto aragonés, jugará hasta el final de la temporada al Villarreal B.

Por otra parte, Vicente Parras tendrá que ser creativo en el Nou Estadi. El mediocampista titular Albisua y el delantero titular Sergio Moreno están sancionados, sí que Parras tendrá que buscar alternativas.

Retorno al Nou Estadi

Jugar en el Nou Estadi siempre ha sido la mejor remedio para el Nàstic. El conjunto de Cristóbal Parralo cerrará contra el Teruel la primera vuelta de la competición y la mejor forma de pasar el ecuador es recuperar el camino de la victoria. Un mes después del último partido en casa, el conjunto grana tendrá que recuperar las sensaciones conseguidas contra el Cartagena.

Entonces, el equipo compitió y pasar por encima de uno de los mejores rivales de la categoría, ahora, lo tendrá que hacer contra el Teruel después de no conseguir repetir la fórmula ni contra lo Antecarcome ni el Torremolinos.