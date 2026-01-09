El CV Sant Pere i Sant Pau vuelve al trabajo con ilusión por el ascenso y la necesidad de la salvación

A la izquierda, las jugadoras del equipo femenino CV Sant Pere i Sant Pau celebrando un punto y, a la derecha, los jugadores del equipo masculino durante un partido.ALBERT FABREGAT

El CV Sant Pere i Sant Pau vuelve al trabajo por partida doble este fin de semana. El equipo femenino y el masculino juegan el sábado su primer partido del año, pero los dos equipos lo afrontan con diferentes necesidades. El conjunto femenino se estrena al subgrupo para luchar por el ascenso a Superliga 2 y, los de Vlado Stevovski, quieren iniciar la reacción para poder salvar la categoría.

Quien llenará el Pabellón de Sant Pere i Sant Pau el sábado a las 16 horas será el femenino. El equipo entrenado por Edu Sánchez alcanzó la permanencia antes de acabar en el 2025. Ahora, en el subgrupo del ascenso, luchan por completar el sueño del ascenso a Superliga 2. El primer rival es un desconocido. Les cooperativistas se enfrentarán al Almería, rival que quedó en segunda posición en el subgrupo B con 8 victorias y sólo dos derrotas.

El objetivo inicial de las tarraconenses era asegurar la salvación en el año de su debut a la categoría. Ahora, sin embargo, gracias al esfuerzo de un plantel que ha crecido en potencial partido tras partido, tiene un sueño por delante por el cual lucharán con la máxima competitividad, pero sin presión.

Reacción

En una situación muy diferente se encuentra el equipo masculino. Los de Vlado Stevovski empiezan la segunda vuelta de la Superliga con la intención de alcanzar la permanencia. Los cooperativistas todavía no han dado con la tecla y no han podido sumar en ninguno de los 11 primeros partidos disputados.

Los tarraconenses han competido y han tenido buenos momentos, pero no han podido mantener la constancia ni el ritmo para superar a sus rivales en una categoría llena de gigantes. De hecho, no sólo Sant Pere i Sant Pau tiene el presupuesto más reducido de la liga, sino que el segundo más bajo casi lo dobla. Esta situación no es nueva para un club que ya está acostumbrado a exprimir al máximo sus recursos, pero en una categoría como la Superliga, se hace notar.

Ante estas dificultades, los de Stevovski han escogido la persistencia y luchar por alcanzar el objetivo en la segunda vuelta de campeonato. No será fácil, pero el primer paso es a domicilio contra el Conquistador de Valencia. Los valencianos son quintos con 18 puntos y, a la primera vuelta, derrotaron a los tarraconenses en el pabellón por un triple 21-25.

Ahora mismo, el conjunto cooperativista está a nueve puntos de la permanencia y los de Vlado Stevovski quieren cambiar el chip a partir de este fin de semana.