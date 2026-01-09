El capitán del Nàstic, Óscar Sanz, volverá a estar disponible este domingo

El Nàstic de Tarragona volverá a tener disponible su capitán. Óscar Sanz volverá a la convocatoria este fin de semana en el duelo contra el Teruel después de superar su lesión fibrilar el pasado mes de diciembre.

El capitán grana se perdió los últimos tres partidos después de lesionarse contra el Sevilla Atlético. Esta semana ha entrenado con normalidad con el resto del grupo y, si no hay ningún cambio de última hora, estará en plena disposición para Cristóbal Parralo en lo que será el último duelo de la primera vuelta.

El técnico grana contará con más hombres en medio del campo porque, hasta ahora, Montalvo y Mángel eran los fijos al once inicial.