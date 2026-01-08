El Reus FC Reddis cierra una primera vuelta para soñar

El Reus FC Reddis pasó el ecuador de la liga el último fin de semana con una victoria trabajada contra el Atlético Lleida. Esta fue la guinda en el pastel para los de Marc Carrasco que, el domingo, empiezan la segunda vuelta en segunda posición y 30 puntos.

Los reusenses han completado, de esta manera, una primera vuelta para soñar con algo más que la permanencia y, ahora, tienen en su mano hacerlo realidad en la segunda parte del campeonato.

El conjunto rojinegro demostró desde que pisó la nueva categoría que no se encoge contra ningún equipo. De hecho, ha competido de tú a tú contra todos los equipos de la liga, incluso cuando ha salido derrotado. Jugadores como Ricardo Vaz, Ramon Folch, Sandro Toscano y Alberto Benito –entre otros– hicieron valer su experiencia en categorías superiores para dar un paso adelante en el liderazgo del equipo. Otros también han crecido con el equipo y han dado un paso adelante, como es el caso de Sergi Casals, Andy Alarcón, Pol Fernández y Xavi Jaime.

Partido termómetro

Si la primera vuelta ha servido para soñar en alguna cosa más, la segunda es para continuar el trabajo y ser ambicioso. De hecho, la mejor manera de empezarla es con un test de nivel contra el Barça Atlètic.

El conjunto rojinegro se enfrenta este domingo a las 17 horas contra el filial del Barça en un partido que, en caso de superarlo, convierte al equipo en uno de los candidatos a luchar por el ascenso de categoría.

El duelo ya tiene este aire especial. El talento del equipo de Juliano Belletti lo convierte en uno de los favoritos para subir. Desde el club reusense han aprovechado el duelo para establecer una nueva jornada económica que promete un Estadio Municipal con una gran entrada para ver el partido de la jornada.

Los de Marc Carrasco empiezan la segunda vuelta el domingo contra el Barça B

El mercado avanza

El Reus linda las semanas de mercado de invierno con la necesidad de fichar en uno nuevo punta después de la salida de Dani Homet. De momento, Marc Carrasco se ha quedado sin ningún delantero puro y, ahora, busca una de garantías. La tarea, sin embargo, no será fácil así que, de momento, tenga que buscar alternativas de cara este fin de semana.

Con todo, no es la primera vez que Carrasco encuentra solución a este problema. Después del duelo contra la Europa, con Homet lesionado y Torrentes no en el 100%, Ricardo Vaz y Fran Carbia se ocuparon de liderar el ataque. De la misma manera, Aitor Serrano también ha asumido el papel. Lo pasa fin de semana fue Miquel Ustrell quien se reconvirtió como referente y cerró el partido con un gol.

De esta manera, no hay impedimentos porque el Reus, después de cerrar una primera vuelta por soñar, empiece el domingo la segunda para ilusionarse.