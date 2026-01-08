El Reus Deportiu recibe el Igualada en la Bombonera en un duelo clave en la Champions

El Reus Deportiu Brasilia disputa hoy un partido clave para sus aspiraciones europeas. Si el conjunto quiere continuar vive en la Champions, necesita ganar en el Igualada en el duelo que se disputará a las 21 horas en la Bombonera. El conjunto rojinegro vuelo un Palau lleno hasta la bandera para crear un ambiente que propulse a los suyos para alcanzar la victoria.

Los reusenses todavía no han puntuado en la fase de grupos de la Champions. Los de Jordi Garcia compitieron, pero se acabaron cayendo siempre de forma cruel contra Oporto, Trissino y el Barça, tres equipos que ya se han disparado con 7 y 9 puntos como candidatos de alcanzar la final en ocho. La última posición la tiene el Igualada con 3 puntos y el Reus lo tiene que luchar en la segunda vuelta de la fase de grupos, empezando con una victoria hoy.

El duelo, sin embargo, no será nada fácil. El Igualada ha demostrado esta temporada la potencia de su proyecto deportivo. De hecho, en el OK Ata, es el colíder con el Barça sumando 11 victorias, un empate y una derrota. El Reus se enfrentó a Les Comes y cayó 3-2. Ahora, sin embargo, todo cambia. Con el Palau d'Esports al lado de los jugadores, el Reus quiere volver en la suya mejor versión en una temporada donde no está consiguiendo regularidad. Eso sí, ha demostrado que es capaz de competir contra cualquiera y, con el Palau lleno, está preparado para hacer a passet extra necesario para batir a uno de los equipos mejores en forma de esta temporada.

Roger Bars es la principal amenaza del conjunto rival, siendo la máxima referencia ofensiva que, en el OK liga, ha conseguido 10 goles.