Regularidad, la calidad que todavía no ha conseguido el Nàstic y que necesita para luchar en la parte alta

La Primera Federación es una categoría que, desde sus inicios, ha demostrado que la igualdad es máxima. Dos derrotas crean un abismo y dos victorias consecutivas son un paso de gigante. En este mar incierto, son los equipos que consiguen ser más regulares y los que evitan rachas extremistas los que consiguen llegar al final de la temporada sin hundirse. Esta es la calidad que, precisamente, le falta a un Nàstic que no consigue mantener las buenas sensaciones más de dos partidos seguidos.

Cristóbal Parralo, así como jugadores del plantel, destacan que la causa principal es la falta de contundencia del equipo en las áreas, con errores flagrantes que cuestan puntos. Contra el Antequera y el Torremolinos, el equipo volvió a mostrar la fragilidad mostrada esta temporada para recibir goles con una facilidad pasmosa. De la misma manera, también faltó en ataque, errando ocasiones que podrían haber cambiado el partido.

Con todo, más allá de los resultados, todo en esta temporada tiene que ver también con las sensaciones. En las últimas dos derrotas se ha visto un equipo incapaz de igualar al rival en intensidad. Por otra parte, contra el Cartagena y el Hércules –antes de quedarse con un hombre menos–, el equipo pasó por encima de dos rivales de entidad. Las piezas eran las mismas, pero la intensidad poco tiene que ver. La falta de encontrar un punto intermedio y la progresión de esta idea es lo que ha dejado al Nàstic, precisamente, en mitad de tabla y en territorio de nadie.

Cambiar la cara

Durante el paso del Nàstic en la Primera Federación, el equipo ya ha vivido casi todo lo que puede pasar en la categoría, incluso conseguir la regularidad en la segunda parte del campeonato. El Nàstic de Raül Agné de la temporada 2021/2022 encontró una hoja de ruta similar. Entonces, el conjunt grana cerró la primera vuelta en decimotercera posición con 25 puntos. El equipo se encontraba más cerca del descenso que del play-off y mostraba dificultades para marcar. Además, fuera de casa no se ganó hasta entrada la segunda vuelta.

Entonces, encontró esta regularidad para sumar 9 partidos sin perder, de los que cinco fueron victorias, que dejaron al equipo en posiciones de luchar por entrar en el play-off de ascenso al final de la temporada. Eso sí, lo que sí que tenía el plantel de Raül Agné, entonces, fue contundencia defensiva, una tarea pendiente para el conjunto de Cristóbal Parralo.

Final de la primera vuelta

Este domingo, el Nàstic cerrará la primera vuelta recibiendo al Teruel, un equipo que, aunque acaba de subir, se encuentra en mejor posición que los grana. Este se presenta como un primer paso para el conjunto tarraconense para romper la mala racha y empezar una dinámica positiva. El resto de retos del mes son en el campo del Atlético Sanluqueño y el Ibiza, dos equipos que, ahora mismo, se encuentran en posiciones de descenso.