Ángel Fernández, experiencia de primer nivel para el banquillo del TGN Baloncesto

El primer equipo del TGN Baloncesto de Liga Femenina 2 incorpora al reconocido técnico valenciano Ángel Fernández para tomar las riendas del equipo. Fernández, de 61 años, cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto de primer nivel como director técnico del València Bàsquet y dirigiendo equipos de la Liga Femenina Endesa como el Al-Qázeres de Extremadura o el CB Zamarat.

Además, ha sido seleccionador nacional de Guatemala y México. También ha ejercido como responsable de todas las categorías de formación en el estado mexicano de Tabasco y posteriormente dirigió el CB Isla Bonita.

El técnico valenciano ha valorado muy positivamente en su llegada la sorprendente masa social del TGN Baloncesto. «Me ha sorprendido gratamente al club, sus dirigentes y la apuesta del baloncesto base con más de 45 equipos. Me recuerda en mis raíces y trabajaré con un grupo de jugadoras locales que tienen mucha motivación», ha afirmado.

El nuevo técnico se ha mostrado satisfecho con la plantilla que se encuentra y ve capaz que el grupo de jugadoras puede revertir la situación. Ángel Fernández se estrenará en el banquillo lila este mismo domingo en las 12:00h del mediodía en el partido que enfrentará el TGN Baloncesto al Barakaldo en el Palau de Deportes Cataluña.