El torrense Llorenç Gómez vuelve a la arena y jugará con River Plate el Campeonato argentino 2026

Publicado por Federació Catalana de Futbol Creado: Actualizado:

El torrense Llorenç Gómez ya tiene su primer equipo en su retorno al fútbol playa. Gómez jugará durante este mes de enero el Campeonato Argentino con el histórico River Plate.

Hace unas semanas, Llorenç Gómez anunció su retorno después de tener que cerrar su etapa como profesional hace cuatro años por culpa de las lesiones. «River Plate será el primer club con el cual devolveré a la competición de máxima exigencia», apuntó. El club argentino, a través de su capitán Fermín Carranza, destacó que la incorporación de Llorenç era «prioritaria» después de saber el retorno de la estrella de Torredembarra a la competición de máximo nivel. Redacción