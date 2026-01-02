El reusense Abdessamad Oukhelfen y la vallense Marta Galimany ganan la 10k Cursa dels Nassos

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El reusense Abdessamad Oukhelfen y la vallense Marta Galimany fueron el miércoles los ganadores de la 10k de la Cursa dels Nassos 2025. Los dos deportistas hicieron una marca de 27'59 y 31'34, respectivamente, y consiguieron el récord de la prueba. Además, la corredora de Valls consiguió el récord de Cataluña de la distancia. La tradicional carrera de Barcelona contó con una participación de record con 13.000 corredores.

Oukhelfen constaba, inicialmente, inscrito en la prueba internacional de 5 kilómetros pero finalmente, decidió participar en la carrera popular sobre el doble de distancia. El fondista consiguió la primera posición con un tiempo récord, 27'59. En segunda posición llegó Ismail Mehrak con 29'14 y cerró el podio Annasse Mahboub con 29'14.

Para Marta Galimany esta fue su victoria número siete en la Cursa dels Nassos. La vallense de 40 años consiguió un nuevo récord de Cataluña con un tiempo de 31'34. La segunda posición fue para Douae Ouboukir con 32'40 y la tercera para Carla Domínguez con 33'45.