El Nàstic afronta el 2026 con la ilusión y la ambición de completar el anhelado ascenso

Año nuevo, vida nueva, pero con el mismo objetivo para el Nàstic de Tarragona. La conjunta grana afronta en el 2026 con la ilusión y la ambición de alcanzar el anhelado ascenso a Segunda, una gesta que se ha escapado de las manos siempre al último momento.

El Nàstic ha dejado atrás ya un 2025 que volvió a dejar un regusto amargo. Después del golpe contra el Málaga, el equipo encabezado por Dani Vidal se volvió a levantar e ilusionar. A semanas para acabar la competición, y el play-off a tocar, fue destituido para dar entrada a Luis César. El histórico técnico del ascenso a Primera fue el encargado de luchar por el ascenso. En el play-off se vivió la noche mágica en Murcia para llegar a la final, pero la derrota por 1-3 en el Nou Estadi fue muy dolorosa y, el 22 de junio en Zubieta, el equipo murió junto al milagro.

En verano hubo un cambio de era. Jugadores clave como Joan Oriol, Alberto Varo, Pol Domingo y Pablo Fernández, entre otros, dejaron el equipo después de ser los ídolos de la afición. El nuevo proyecto se volvió a fundamentar en Luis César, hasta que el Nou Estadi dictó sentencia después de la derrota por 0-3 contra el Atlético Madrileño donde cargó contra la directiva y el entrenador.

Con Cristóbal Parralo, el Nàstic recupera la ilusión y busca que este 2026 sea el año de poner fin a las lágrimas en el mes de junio. El equipo lo hace con más de 8.000 socios al lado, una cifra que, en los últimos años, ha mantenido un crecimiento constante. A pesar de no obtener el premio final, el club sí que ha reenganchado la ilusión a la afición. Este sábado, el camino del Nàstic en el 2026 se reanuda en el campo del Juventud de Torremolinos. Lo hace en novena posición y sólo un punto de distancia con respecto al play-off de ascenso. En frente tiene dos partidos para acabar la primera vuelta, el primero en tierras malagueñas.

Uno de los peores locales

El Juventud Torremolinos es el primer equipo en posiciones de descenso. El conjunto andaluz acaba de aterrizar a la categoría y lucha para la salvación con el objetivo de convertir su estadio en un fortín. De momento, no lo está consiguiendo porque sólo suma dos victorias. Eso sí, sólo dos equipos han salido del municipal del Pozuelo con los tres puntos.

En los últimos dos cursos el Nàstic ha estrenado el año con una goleada

El duelo presenta bastantes similitudes en el vivido contra lo Antecarcome para cerrar el año. De nuevo, el Nàstic viaja a tierras malagueñas para enfrentarse a un estadio modesto, pero con impacto desde la grada. El partido se presenta como una prueba de fuego para la concentración de los dos equipos. Con las vacaciones de Navidad tan recientes, será el equipo que mejor se haya recuperado lo que se llevará los puntos.

El conjunto dirigido por Antonio Calderón basa su confianza en el talento de los atacantes Camacho e Ibán Ribeiro. El extremo y el punta son los máximos goleadores del equipo con 4 goles cada uno. Además, también cuentan con la veterania de Pito Camacho, jugador que también hace brillar el estilo de juego directo que abandera el equipo andaluz.

Esta será la primera prueba del año. En las últimas dos temporadas, el equipo ha conseguido una la victoria con goleada en el primer partido del año, una buena tradición que continuar este 2026.