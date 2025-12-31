Josep Calavera y Andy Escudero, deseos difíciles a la lista del Nàstic de Tarragona

A la izquierda, el jugador del Ceuta Andy Escudero y, a la derecha, el mediocampista del Tenerife Josep Calavera.Cedida

El Nàstic de Tarragona se empieza a mover en el mercado de fichajes de invierno. Es una realidad que, para la conjunta grana, la máxima prioridad ahora mismo es solucionar las salidas, pero eso no impide empezar a preguntar y fijarse en los refuerzos. En esta lista para los Reyes Magos hay dos nombres: Andy Escudero y Josep Calavera.

Escudero y Calavera son dos jugadores de un talento más que contrastado a la categoría, pero que ahora mismo no cuentan con protagonismo para sus clubs. En definitiva, son dos caramelos en el mercado de invierno que han despertado el interés de muchos equipos. Con respecto a Calavera, el periodista tinerfeño Manoj Daswani, del medio El Día, apuntó que tanto el Hércules como el Nàstic han preguntado por la disponibilidad del jugador.

El de Cabra del Camp se incorporó al proyecto ambicioso del Tenerife, uno de los favoritos a alcanzar el ascenso, este verano. Después de media temporada, la escasa participación de Calavera al once de Álvaro Cervera –sólo dos titularidades–, lo ha puesto en posición de abandonar el club.

En una situación similar se encuentra Andy Escudero. El extremo alicantino fue uno de los palos de pajar del Ceuta para alcanzar el ascenso a Segunda División el año pasado. Este año, sin embargo, ha perdido toda la presencia a Segunda División, donde sólo ha disputado 90 minutos repartidos en dos encuentros.

Primero las salidas

El primero de los escollos a superar es el de las salidas. Ahora mismo, el Nàstic no tiene ninguna ficha libre, así que, para fichar, primero se tienen que marchar jugadores. En este punto se centran todos los esfuerzos en los despachos, una tarea que no es fácil en tanto que se tienen que llegar a acuerdos con los hombres que no cuentan con la confianza del técnico, como David Juncà y Wilfrid Kaptoum.

La competencia

Una vez superado la primera dificultad, el siguiente paso es la lucha encarnizada en los despachos. En el mercado de invierno, jugadores con talento y potencial de ser diferenciales a la categoría son escasos. En gran parte, porque los que quieren cambiar de equipo son los que, como Escudero y Calavera, no cuentan con minutos. De esta manera, los dos han atraído la atención de otros proyectos de la categoría como el Hércules y, en el caso de Escudero, también el Cartagena.

Para poder fichar, el Nàstic primero tiene que liberar fichas con salidas

El interés de muchos suele provocar el retraso de las operaciones y una lucha en las negociaciones que también se tiene que ajustar a las capacidades económicas del Nàstic. Hace sólo unas semanas, el club anunció un desajuste de unos 600.000 euros al presupuesto de este curso.

Con todo, son dos figuras de calidad para reforzar la columna vertebral grana. Andy Escudero tiene la polivalencia de poder ocupar la banda izquierda y la posición de media punta, adaptándose así a las necesidades de Cristóbal Parralo y combinarse con Jaume Jardí. Por otra parte, Josep Calavera se erige como aquella figura que facilitaría la salida de la pelota grana y sería capaz de vertebrar el juego desde la medular.

Calavera y Escudero encabezan la lista para los Reyes Magos, aunque la dirección deportiva ya guarda alternativas y refuerzos en las posiciones defensivas. El mercado justo acaba de empezar.