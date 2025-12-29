Torres, Juncà, Kaptoum, Almpanis y Álvaro García: los cinco jugadores menos utilizados del Nàstic

El Nàstic linda con expectación los últimos días antes de cerrar en el 2025. El mercado de invierno se aproxima con las necesidades cargadas del inicio de curso. Aunque todavía quedan dos jornadas para acabar la primera vuelta, la competición ya ha dejado una lista de cinco jugadores que, hasta ahora, han sido los menos utilizados sea con Luis César o Cristóbal Parralo.

A esta lista aparecen los centrocampistas Fernando Torres y Wilfrid Kaptoum, los defensores Álvaro García y David Juncà y el atacante Christos Almpanis. Además, también se tiene que sumar el nombre de Toni Fuidias. El portero cedido por el Girona, como meta suplente, acumula 360 minutos. A pesar de sólo disputar los tres primeros partidos, no es el jugador menos utilizado.

Fernando Torres es el primero a la lista con sólo 180 minutos. El mediocampista aterrizó este pasado verano en forma de cesión del Boyacá Patriotas FC de Colombia. Torres llegó a la pretemporada y, después de un periodo de prueba, convenció al entonces técnico grana Luis César para fichar por la entidad grana. Con todo, la confianza no se alargó a la liga, porque sólo ha disputado 4 partidos desde el banquillo y un de titular en la Copa del Rey.

Quien lo sigue con 208 minutos es David Juncà. El de Riumors fue la apuesta de la entidad grana para quedarse como segundo lateral izquierdo. Con todo, problemas con las lesiones y errores como el sufrido en el campo de la Europa provocaron su ostracismo. De hecho, no entró en la convocatoria en el último partido contra lo Antequera y Álvaro García compite en su posición. Como Torres, sólo ha jugado 5 partidos, un de titular en la Copa y cuatro a la liga, dos como a titular.

Toni Fuidias, como segundo portero, es el sexto que menos minutos acumula

Wilfrid Kaptoum es el tercero a la lista. El camerunés también se incorporó al verano después de superar el periodo de prueba a la pretemporada. Llegaba con el cartel, el talento y la experiencia para aportar un salto de calidad en medio del campo e, incluso, debutó con el gol de la victoria en el primer partido, pero no ha tenido continuidad. Sólo ha jugado 230 minutos, la mayoría con Luis César. De hecho, con Parralo sólo jugó los primeros 45 minutos contra el Real Murcia, el día de su debut en el banquillo. Desde entonces, Kaptoum no ha sumado ni un solo minuto.

Con respecto al ataque, Christos Almpanis ha sido el jugador más damnificado. Con 380 minutos, es el atacante menos utilizado con diferencia, teniendo en cuenta la importancia que ha cogido Juanda Fuentes con Parralo. El griego, cedido por el Andorra, consiguió un gol y una asistencia con el equipo, pero siempre ha sido un jugador de refuerzo desde el banquillo. Esta condición de revulsivo la perdió con Parralo. Con él, sólo ha disputado 27 minutos repartidos en tres partidos. Finalmente, Álvaro García cierra la lista con 432 minutos. García fue el fichaje de emergencia grana para tapar el lateral izquierdo con las bajas de Juncà y Moi Delgado y, desde que el andaluz pudo volver a jugar, sólo ha hecho acto de presencia en sistema de tres defensores. Enric Pujol, que sólo cuenta con unos 60 minutos más, ha demostrado ser el tercer central en la lista de prioridades, supliendo a David Alba en los últimos tres partidos, mientras que García se establece en la banda izquierda, a pesar de ser central. Con todo, el manchego es el jugador de la lista que más partidos encadena.

Los cinco jugadores entran en este periodo de cambios que es el mercado de invierno como los menos utilizados en este primer tramo de la temporada. Para poder fichar, el Nàstic necesita liberar fichas y estos se plantean con los jugadores con más opciones de situarse en la rampa de salida, a cada uno con su condición particular.