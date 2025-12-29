El Nàstic vuelve al trabajo después de Navidad con un entrenamiento a puerta cerrada

El Nàstic de Tarragona volvió ayer al trabajo después del paro por las fiestas de Navidad. Los jugadores se pusieron a las órdenes de Cristóbal Parralo en lo que fue la primera toma de contacto para ponerse a tono físico a puerta cerrada. Es una práctica habitual esta temporada que las sesiones de entrenamientos se hagan prohibiendo la entrada a cualquiera aficionado o curioso y el de ayer no fue la excepción. De hecho, el único entrenamiento que permitió afición fue la primera sesión de Cristóbal Parralo, una limitada a la carga física.

La conjunta grana ya empieza a prepararse para empezar el año con buen pie. El siguiente objetivo es el duelo a domicilio en el campo del Juventud Torremolinos. De esta manera, el Nàstic cerró el año con una amarga derrota en tierras malagueñas contra lo Antequera por 4-2 y buscará empezar el curso también en la provincia de Málaga con una victoria. Este encuentro será el sábado 3 de enero a las 16 horas.