Pau Martínez o Juanda Fuentes: la gran batalla para ser el extremo del Nàstic

Cristóbal Parralo ya hace siete jornadas que se sienta en el banquillo del Nàstic de Tarragona. Y con cada partido que pasa el suyo once titular parece cada vez más definido. Retoño es intocable en la portería después de grandes actuaciones como las de Sabadell y de la poca competencia que le plantea Fuidias. En el eje de la defensa, Alba y Morgado se han consolidado con un Enric Pujol que todavía no encuentra la mejor versión. Camus y Moi Delgado son la apuesta del andaluz por los laterales, aunque el cántabro no hizo un buen partido a Antecarcome. Montalvo y Sanz sueño inamovibles en medio del campo si las lesiones los permiten. Así, donde hay más variaciones en los planes del entrenador grana es el ataque. Una ofensiva donde los minutos van muy caros porque Jaume Jardí y Marcos Baselga juegan a un gran nivel. Les sigue de cerca a Alex Jiménez, que está firmando este año las mejores actuaciones con la camiseta del glorioso. Por lo tanto, solo queda un lugar para un extremo hábil. Una posición que se batallan Pau Martínez i Juanda Fuentes.

En estos siete partidos bajo Parralo, quien de momento gana es el de Blanes. Ha sido siempre escogido titular por el entrenador y en el último mes han llegado sus primeros goles a Tarragona. El catalán arrancó siendo una apuesta también en el once de Luis César, siendo titular los dos primeros partidos de liga, pero después fue perdiendo protagonismo en el equipo. A las órdenes de Parralo es uno fijo últimamente y se está encontrando cada vez más cómodo al verde. Martínez es muy ordenado a nivel defensivo, siempre atento a las presiones, y tiene calidad en la última pasada o centradas, aunque sólo suma una asistencia en lo que llevamos|de temporada. El de Blanes tiene que mejorar su atrevimiento, sobre todo en el uno contra uno. Así se vio en Antequera, donde| no incomodó a su defensor y demasiadas veces recibía pelotas de espalda en portería rival.

Christos Almpanis no ha sumado ninguna titularidad bajo la dirección de Parralo

Atrevimiento contra orden

Por el contrario, el atrevimiento no es una calidad que eche de menos Juanda Fuentes. El español-colombiano todavía se tiene que ganar Parralo, ya que sólo ha sumado dos titularidades bajo su dirección. Juanda era uno de los fijos a los onzes de Luis César al inicio de curso. Una regularidad que el extremo echaba de menos después de una temporada desigual a la Andorra. El atacante grana ya ha hecho levantar la afición de su asiento en diferentes partidos, pero tiene que escoger mejor sus acciones individuales. Al contrario de Martínez, Juanda sufre más en partidos donde el orden defensivo es vital. Con todo, tener estos dos perfiles de extremo en la plantilla es un gran activo para el Nàstic. Quien, de momento, no entra en la batalla es Christos Almpanis. El griego no ha sumado ninguna titularidad con Cristóbal Parralo, que ya avisó de que los minutos se tienen que ganar día a día. Podría salir al mercado de invierno si la situación no cambia.