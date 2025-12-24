La CF Montañesa, el rival a los cuartos de final de la Copa Catalunya del Nàstic

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Gimnástico de Tarragona se enfrentará a la CF Montañesa en los cuartos de final de la Copa Cataluña. Ayer al mediodía la Federación Catalana hizo el sorteo de unos partidos que se disputarán el 14 de enero o en una fecha posterior si así lo acuerdan los clubs. La conjunta grana tendrá que ir a Nou Barris, a la conocida popularmente como Bombonera, un campo siempre difícil. Allí cayó el Sant Andreu en la última ronda, aunque los cuatribarrados jugaron con el juvenil.

El conjunto barcelonés milita actualmente en la Tercera Federación y está situado a la décima posición. Por otra parte, el NSA Campo Bonito jugará contra el Barça a Atlètic; la Andorra contra el CE Europa y Terrassa y Sabadell volverán a vivir un gran derbi. Sin embargo, el calendario de los equipos es exigente y a buen seguro que todos reservarán a los mejores jugadores para una competición que hace años que no recupera prestigio. La temporada pasada, el Nàstic superó en el Tona y en el Cerdanyola antes de caer en casa contra la Andorra a los cuartos de final.

Nàstic-Teruel , el domingo 11

Ayer también se hicieron públicos los horarios de la jornada 19 de la Primera Federación. Será el primer partido en casa del curso contra el Teruel, uno de los equipos revelación de la liga. El partido arrancará a las 12 horas el domingo 11 de enero.