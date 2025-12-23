Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Liga Femenina 2 del TGN Bàsquet consiguió una importante victoria moralmente en la pista del Manresa CBF (48-57). Se trata del segundo triunfo de la temporada para las lilas, que supieron imponerse a un rival que ocupa la parte baja de la clasificación, pero en una pista siempre exigente como el Nou Congost.

El partido estuvo marcado por la seriedad y la concentración del conjunto tarraconense, que salió a pista con la idea clara de arriesgar, disfrutar del juego y no dejarse penalizar por los errores. Esta mentalidad permitió a las jugadoras competir con confianza e intensidad desde el primer minuto. Aunque el Manresa mostró un buen acierto desde la línea de tres a la primera mitad, el TGN supo resistir y mantenerse dentro del partido. El punto de inflexión llegó después del descanso. Les lilas han dado un paso adelante en defensa, especialmente en un tercer cuarto clave en qué firmaron un parcial de 6-19 que ha resultado determinante para abrir una rendija en el marcador y encarar el tramo final con ventaja.

Solidez defensiva

La solidez defensiva fue la base sobre la cual se ha construido la victoria, junto con la reducción de las pérdidas de pelota, un factor que había penalizado el equipo en jornadas anteriores. Además, el dominio del rebote ha sido claramente favorable al TGN, con 43 rebotes capturados. Individualmente, hay que destacar la exhibición de Brigitte Lefebvre-Okankwu, que firma un partido extraordinario con 23 puntos y 12 rebotes, con una valoración de 38. Con sólo 7 partidos disputados, la jugadora ya se sitúa como la cuarta mejor valorada del grupo B de la Liga Femenina 2, convirtiéndose en una pieza clave dentro del equipo.

El dominio del aro fue clave para el triunfo con 43 rebotes capturados

Este encuentro también fue el segundo con Iñaki Liarte en el banquillo después de la salida de Sergio Manzano. Liarte ha valorado muy positivamente la actitud y el trabajo colectivo de las jugadoras. El triunfo supone un paso adelante para el equipo en la categoría estatal.