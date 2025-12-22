El Reus acaba un 2025 de ensueño con victoria y en posiciones de play-off de ascenso

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis cerró un 2025 que todo el mundo recordará de la mejor forma. El conjunto de Marc Carrasco superó en el Torrent por 4 goles a 2 en un partido atractivo. Una victoria que consolida los roig-y-negres en las posiciones de play-off de ascenso a Primera RFEF.

El partido contra los valencianos arrancó vibrante. En el minuto cuatro el capitán Xavi Jaime estrenó el marcador con un chute desde el interior del área. Pero el Torrent reaccionó pronto y en el minuto 13 Raúl Caballero firmó el empate después de una pérdida de pelota del Reus. El conjunto local dominó el partido, pero antes del descanso no pudo perforar la portería valenciana.

Segunda parte enloquecida

Así, los goles llegaron a la segunda parte de las botas de Ricardo Vaz a pasada de Benito. Minutos después, Sandro Toscano hacía el tercero y la afición del Estadio Municipal respiró más aliviada. Pero momentáneamente. El partido enloqueció y Boris Kouassi marcó el segundo gol del Torrent. La locura continuó al verde y al minuto 69 Serrano hizo el cuarto y definitivo gol del Reus.

Los últimos veinte minutos de partido fueron más calmados con los reusenses administrando con solvencia el marcador. En las postrimerías del partido fueron expulsados el visitante Llambrich y el segundo entrenador del Torrent.

Marc Carrasco destacó el trabajo que se ha hecho al fútbol base del club

El trabajo de la base

«Los cambios nos han dado un plus de energía. Hemos cargado el área como queríamos. No podemos normalizar lo que está haciendo el equipo, hace no mucho no había equipo en Reus», destacó a Marc Carrasco a rueda de prensa. El míster destacó el trabajo al fútbol base. «Lo mejor del 2025 no ha sido el ascenso, sino que muchos niños en la ciudad van con la camiseta del Reus. Es un orgullo», dijo Carrasco. Con respecto al equipo, Carrasco expuso que «cuanto más versátiles seamos, más ricos seremos».

Así todo, el Reus acaba en el 2025 con 27 puntos, sumando ocho victorias en su debut a Segunda RFEF. El Barça Atlético, con 25 puntos y un partido menos, marca las posiciones de play-off. La liga cada vez está más igualada y el año que viene cada punto valdrá oro. El próximo partido será el día 4, a las 19 horas, en el campo del Atlètic Lleida.