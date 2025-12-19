El Nàstic, al asalto de Antequera, donde Moha Bassele es la gran amenaza

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona acabará en el 2025 en una plaza complicada: el Maulí de Antequera. Un campo pequeño donde sólo dos equipos han ganado esta temporada. El conjunto grana llega en muy buena dinámica, practicando el mejor fútbol hasta ahora al curso, y con el objetivo de conseguir la tercera victoria consecutiva. No será fácil, pero la oportunidad de marcharse a las fiestas navideñas con un triunfo es muy golosa.

El equipo andaluz acabó el año pasado en posiciones de play-off para sorpresa de muchos. Firmó una gran campaña y cayó contra la Ponferradina. Sin embargo, este nuevo curso no empezaron bien las cosas para los malagueños. Su primera victoria no llegó hasta la octava jornada y la mala dinámica del Antequera acabó en noviembre con la destitución de su entrenador hasta entonces, Abel Gómez. El banquillo lo asumió Abraham Paz y el equipo lucha por alejarse de las posiciones de descenso. En el último partido, los andaluces cayeron en el Nou Sardenya por 2 goles a 0.

A pesar del mal inicio a la liga, quien ha brillado con luz propia en el Maulí ha sido Moha Bassele. El senegalés, a pesar de ser mediocentro, es el máximo goleador del equipo con seis goles. Bassele tiene un muy buen chute desde fuera del área y una gran capacidad física. En medio del campo también es un habitual Luismi Gutiérrez para los andaluces, un jugador con un guante en el pie y gran habilidad en los chutes de falta. En la punta de ataque acostumbra a jugar Osama, que registra dos dianas. En el banquillo, Paz cuenta con un jugador con experiencia en la élite como Jonathan Biabiany. El extremo francés brilló con el Parma en la Serie A y llegó a fichar por el Inter de Milán. Ahora, da sus últimos toques con lo Antequera.

Mantener la esencia

Así, el Nàstic tendrá en la mano una gran opción para sumar los tres puntos contra un rival de la parte baja. Una de las claves será mantener la esencia del juego y la actitud de los últimos partidos, especialmente los jugados en el Nou Estadi Costa Daurada. Un equipo que presiona, que quiere la pelota y que es agresivo y vertical en los ataques. Después de dosificarse contra el Cartagena, es muy probable que Jaume Jardí vuelva al once titular. Un dibujo que puede ser muy parecido o casi idéntico al presentado la última jornada. Rebollo es indiscutible en la portería y Parralo parece haber escogido a Alba y Morgado como su pareja preferida al centro de la defensa. En los laterales, Camus y Moi Delgado también se han hecho con la posición.

Mangel-Montalvo

La lesión de Óscar Sanz hará que la pareja en el pívot sea Mangel y Marc Montalvo, que cada vez crece más como futbolista y está a un gran nivel. En la punta de ataque, Marcos Baselga comandará la ofensiva. La incógnita será quien lo acompañará. Juanda y Pau Martínez encadenan dos titularidades en las bandas . Pero Alex Jiménez también llama en la puerta después de jugar todo el partido contra el Cartagena. Parralo decidirá.