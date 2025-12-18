Jaume Jardí llega al centenar de partidos en su momento más dulce de cara a portería

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Jaume Jardí maravilló al último partido con un gol sólo al alcance de algunos escogidos. Una diana más propia del Cirque du Soleil, ahora que está por la ciudad, que de un jugador de la tercera categoría del fútbol. El de Reus siempre ha demostrado su calidad, fuera o no titular, en las últimas temporadas. Pero con el nivel ni la regularidad a la cual está jugando este curso.

Jardí ya suma ocho goles esta temporada y está entre los cinco máximos goleadores de la categoría. Registra 0,50 goles por partido. Con sólo 16 partidos, el delantero ya ha registrado su curso más goleador desde que salió del plantel del FC Barcelona. Después de otro verano difícil en can Nàstic, donde se marcharon piezas importantes de la plantilla, el reusense ha dado un paso adelante y lidera el ataque grana.

En el segundo partido de liga, en el campo del Betis Deportivo, ya brilló con dos goles, convirtiéndose en la referencia ofensiva. El estreno goleador fue de |penalti y Jardí ya lleva cinco dianas desde el punto fatídico. No ha fallado ninguno, chutándolos con potencia o ajustados al palo. Un seguro de vida para el Nàstic. «Si ajusto bien la pelota donde toca, sé que el portero lo tiene muy difícil para llegar o casi imposible si no se anticipa. El acierto es una cosa que se entrena y se practica, aunque algún día fallaré uno», explicaba este noviembre al Diario Más.

Visión de juego

Más allá de las cifras, la calidad del reusense mejora el juego de los de Parralo cuando él está en el campo. Su visión de juego arregla en muchas situaciones la ofensiva del equipo y las suyas centradas casi siempre generan peligro, como con el gol de Morgado en Murcia. Además, el gran rendimiento de Jardí llega en una temporada donde se ha reencontrado con Cristóbal Parralo, un entrenador con quien ya consiguió un ascenso con el Racing de Ferrol. El técnico andaluz cree en él y busca la mejor posición, en función del partido, parasu jugador estrella. Esta temporada, Jardí ha rendido tanto en la mediapunta como en la banda, forzando y resolviendo muchos duelos individuales.

El momento más dulce de Jaume Jardí en Tarragona llega cuando cumple un centenar de partidos con la camiseta grana. Su registro total, después de tres temporadas en el club y dos play-offs, es de 21 goles y 14 asistencias.

Más carga de minutos

La carga de minutos ha sido desigual en los tres cursos que lleva en Tarragona. La primera temporada Jardí sumó un total de 2.500 minutos, sumando 7 goles y 5 asistencias. En la pasada campaña, su presencia al verde fue menor y registró unos 1.800 minutos jugados. En cambio, este curso ya ha sumado más de 1.200 minutos al verde. Por este motivo, arrancó en el banquillo el partido contra el Cartagena, ya que Parralo quiso dosificar los minutos del reusense y evitar molestias o lesiones.

Acaba contrato

Con todo, sólo hay una mala noticia: Jaume Jardí acaba contrato esta temporada con el Nàstic. Si este rendimiento se mantiene, seguro de que el club, acabe donde acabe en junio, le ofrecerá la renovación. Si algún club de superior categoría le ofrece una mejor oferta, habrá que ver que decide al mago reusense. De momento, el Nuevo Estadio puede seguir disfrutando de los golazos del suyo 10.