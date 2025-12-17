Diari Més

La quinta etapa de la Vuelta 2026 recorrerá la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre

La prueba tendrá lugar el 26 de agosto con salida a Falset y llegada a Roquetes

Tarragona acogió en el 2023 la llegada de una etapa de la Vuelta.

Tarragona acogió en el 2023 la llegada de una etapa de la Vuelta.Gerard Martí

La quinta etapa de la Vuelta 2026 se disputará íntegramente por la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre. La carrera empezará en Falset y acabará en Roquetes (Baix Ebre) el próximo 26 de agosto. El trazado pretende poner de manifiesto el territorio y la diversidad de las comarcas implicadas.

La presentación de la etapa se ha hecho este martes en Mónaco con la participación del presidente de Turismo Diputació, Enric Adell, y los alcaldes de los municipios implicados. La presentación internacional pretende poner de relieve la importancia de la carrera como herramienta de promoción turística y deportiva del territorio.

