Ciclismo
La quinta etapa de la Vuelta 2026 recorrerá la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre
La prueba tendrá lugar el 26 de agosto con salida a Falset y llegada a Roquetes
La quinta etapa de la Vuelta 2026 se disputará íntegramente por la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre. La carrera empezará en Falset y acabará en Roquetes (Baix Ebre) el próximo 26 de agosto. El trazado pretende poner de manifiesto el territorio y la diversidad de las comarcas implicadas.
La presentación de la etapa se ha hecho este martes en Mónaco con la participación del presidente de Turismo Diputació, Enric Adell, y los alcaldes de los municipios implicados. La presentación internacional pretende poner de relieve la importancia de la carrera como herramienta de promoción turística y deportiva del territorio.