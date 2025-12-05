El Sevilla Atlético, un filial con poca pólvora que se quiere hacer fuerte en casa

Semana corta para el Nàstic de Tarragona: Después del amargo empate contra el Hércules, el equipo vuelve al trabajo hoy contra el Sevilla Atlético. Este será un nuevo test contra un equipo filial, un perfil de rival que, el año pasado, era la víctima preferida grana, pero que este año es un reto difícil.

Los grana se encuentran a un filial con poca pólvora y en periodo de transición al banquillo, pero en un escenario complicado, porque el Estadio Jesús Navas se ha convertido su fortín para puntuar. Hace un mes, el entrenador Jesús Galván, se marchó fichado por el Mirandés de Segona División. Luci Martín cogió las riendas del equipo en un periodo de transición de cuatro partidos sin ganar. Esta racha negativa se rompió la semana pasada con la victoria contra el Marbella. Esta fue la tercera de la temporada, todas fueron alcanzadas en el Estadio Jesús Navas y dejando la portería a cero. Ahora, en lo que será su segundo partido consecutivo como local, esperan propulsarse ganando el Nàstic para salir de las posiciones de descenso.

Sevilla Atlético es un filial con poca pólvora. De hecho, con 9 goles —la mitad de los del Nàstic-, es el tercer equipo que menos marca, pero también el tercero que menos encaja. Los sevillanos, como todo filial, tiene jugadores de gran calidad y eso hace que compitan todos los partidos. De hecho, no han perdido nunca por|para más de un gol. Con todo, con una dinámica complicada y el cambio de entrenador, los ha hecho más frágiles cuando han encajado un gol.

Con respecto a jugadores, el más destacado recientemente ha sido Miguel Ángel Sierra. El joven extremo debutó la semana pasada a Primera División en el derbi entre la Sevilla y el Real Betis, todo un premio para un jugador que ha demostrado habilidad por la banda. Otros jugadores del plantel como el defensor Oso y Manu Bueno también han entrado en dinámica del primer equipo y han acumulado minutos en Primera. El suyo en lo referente al ataque es Álex Costa, el fichaje estelar del mercado de verano que el año pasado acumuló ocho goles con la Ponferradina. Con todo, todavía no se ha estrenado este curso.

Cambios obligados

El Nàstic llega al duelo con cambios asegurados al once inicial. Cristóbal Parralo no podrá contar con Álex Jiménez, que fue expulsado el último partido contra el Hércules. Con esta baja, Parralo tendrá que establecer uno nuevo once. El antecedente más reciente es apostar con dos delanteros referentes, dando entrada a Cedric Omoigui al lado de Marcos Baselga.

Otra alternativa ya mostrada con Parralo es con Wilfrid Kaptoum como tercer mediocampista, pero este sistema sólo duró 45 minutos contra el Real Murcia. Finalmente, una tercera vía sería devolver a Jaume Jardí a la mediapunta y apostar por Fuentes en la banda izquierda. Sorprender o no, está en las manos de Parralo.

La objetiva grana es crecer las buenas sensaciones vividas en la primera parte contra el Hércules y, por fin, poder tener un partido tranquilo con una victoria luchada.