Soteras no convoca la Asamblea Extraordinaria y el Nàstic quiere que actúe el Gobierno

El presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, anunció ayer que se desestima la petición de Assemblea General Extraordinària por parte de decenas de clubs por deficiencias «muy graves» en las formas y para no cumplir con la legislación vigente ni con los estatutos de la Federación Catalana de Fútbol. «Queda en duda la manera de trabajar del excandidato Juanjo Isern, y de los presidentes del Nàstic de Tarragona y la UE Olot. La falsificación documental, casualmente, es un hecho del cual nos han acusado a nosotros a los juzgados, dónde llevamos tres años de escarnio... pero que a estas alturas, no se ha demostrado ningún indicio que aquello por lo que nos denunciaron, sea cierto. Se hace bono aquello que cree el ladrón que todos roban», expresó Soteras.

Por su parte, el Nàstic reaccionó a las declaraciones y emitió un comunicado donde dio plenamente apoyo a la convocatoria. «Confiamos en que el Gobierno de Cataluña actuará para garantizar los derechos democráticos y la voluntad directa de un tercio del fútbol catalán, asegurando que la Federación ejerza sus funciones con respeto, garantías y plena coherencia con los principios de democracia deportiva. La voz de los clubs es soberana: ¡asamblea ya»!, concluye el escrito del club tarraconense.