El Reus FC Reddis está preparado para vivir una noche mágica contra la Real Sociedad

El Reus FC Reddis afronta hoy una noche mágica. El club rojinegro se enfrenta a la Real Sociedad de Primera División en un partido que ya es un premio al esfuerzo de la plantilla, club y la ciudad. Es una noche grande, no sólo porque es un David contra Goliat, sino porque también se presenta un Estadi Municipal con un ambiente de gala.

Hace un mes, el Reus se ganó a la bastante enfrentarse a uno Primera División después de ganar heroicamente a los penaltis en un partido que ya es recordado con una sonrisa en la capital del Baix Camp. Entonces, bajo la lluvia constante y el ambiente frío, el Estadi Municipal rugió como nunca para celebrar la victoria a los penaltis contra la Europa. Ahora, se prevé un ambiente todavía más animado, con el Estadi Municipal colgante el cartel de sold out y la grada de Gol Sur abierta y llena para la ocasión.

Tiene poco a perder el Reus FC Reddis en este encuentro, sea como sea el resultado, disfrutar enfrentarse contra un equipo que acostumbra a jugar a Europa como la Real Sociedad es un premio y la oportunidad de mostrarse en un escenario tan mediático y con el estadio lleno, una oportunidad. Eso no quiere decir, sin embargo, que los reusenses no quieran el premio gordo: pasar la eliminatoria.

Si los de Marc Carrasco han llegado hasta aquí, escalando categorías año tras año, es por su gen competitivo. Contra la Europa ya lo mostraron, fue un rival de mayor entidad que llegaba en una dinámica estelar y los rojinegros no se encogieron. Ahora, se encuentran una Real Sociedad necesitada, y eso, precisamente, es el más peligroso.

El equipo de Sergio Francisco no ha empezado la mejor manera a la liga. El nuevo proyecto txuri-urdin se encuentra a media tabla y lejos de las posiciones europeas, su objetivo. Eso los hace más peligrosos, porque, para un equipo que hace unos años ganó la competición, no se dejará eliminar y se lo cogerá seriamente para llegar a las fases finales.

De hecho, así lo ha demostrado a la convocatoria el técnico, convocando sólo a dos jugadores del filial para cubrir las bajas por lesión mientras que el resto son todos de primera línea. Carlos Soler, Take Kubo, Umar Sadiq, Remiro y Barrenetxea son algunos de los nombres propios que no se perderán la cita en el Estadi Municipal.

Ilusión como bandera

El Reus FC Reddis llega al duelo emocionado y motivado. A pesar de estar en una dinámica difícil a la liga, la Copa se presenta como a la mejor medicina. Marc Carrasco podrá contar con toda la plantilla con la única baja de Xavi Molina. Titulares o suplentes, todos los jugadores rojinegros estarán conectados para aportar su grano de arena. De hecho, contra la Europa, jugadores como Sardà fueron claves desde el banquillo para alcanzar la victoria final.

Se prevé un Reus FC Reddis fiel a su estilo, con una línea de cinco detrás para aguantar los ataques de la Real Sociedad, pero con los carrileros Sergi Casals y Alberto Benito preparados para ser incisivos en ataque. Hace diez años y un día, el Reus ya disfrutó y soñó contra uno Primera, entonces fue el 1-2 contra el Atlético de Madrid y quieren que hoy se repita la historia, pero con final más feliz.

Fanzone preparada

El partido empezará a las 21 horas, pero la fiesta se empezará antes. Desde el club se ha preparado una fanzone al parking del Estadi Municipal a partir de las 17 horas. El DJ Los chicos de las converse amenizarán la jornada donde también habrá comida y bebida y la tienda del club preparada con merchandising oficial. A las 19.15 horas llegará el bus de la Real Sociedad, mientras que a las 19.30 horas será el turno del Reus FC Reddis.

La afición ya ha preparado un recibimiento para mostrar su calor a sus jugadores desde que pongan un pie en el estadio. La ilusión y los sueños, a partir de las 21 horas.