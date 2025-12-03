Marc Carrasco: «Es un premio para el club y la ciudad y nos merecemos disfrutar y competir»

El técnico del Reus FC Reddis se presentó ilusionado en la previa de uno de los duelos más importantes de toda la temporada. «Hacemos un paro a la liga para centrarnos en competir al partido de la mejor manera. Es un premio en la plantilla, en el club y en la ciudad y creo que nos merecemos disfrutar y competir, a pesar de las diferencias de nivel entre los dos equipos,» apuntaba.

En frente tendrá una Real Sociedad que llega sin reservas y todo el plantel titular. Carrasco aceptaba el reto y subrayaba que «creo que es una muestra de respeto hacia nosotros. Estamos encantados de enfrentarnos contra jugadores de primer nivel». Con respecto al Reus, sólo Xavi Molina es baja por lesión, el resto de la plantilla está disponible, aunque hay jugadores como Xavi Jaime y Homet que no están todavía al 100%.

Con respecto a la gestión del once, Carrasco apuntaba que «soy de los que dice la alineación el día anterior para que si alguien se tiene que enfadar que lo haga antes. Tengo que tomar decisiones por el beneficio del equipo teniendo en cuenta el estado técnico, táctico, físico y emocional de cada jugador. Soy una persona dialogante y he explicado los motivos a cada uno».

Nadie se querrá perder uno de los partidos más claves de la temporada, tanto a nivel mediático como económico, porque el que se prevé un Estadi Municipal totalmente lleno. De hecho, la animación empezará antes con una fan-zone y el recibimiento del equipo.

Carrasco subrayaba que «estoy muy agradecido con la gente. Es un premio al carácter de la ciudad y tenemos que disfrutarlo cerca con las familias y estar al lado de los aficionados». De hecho, el técnico apuntaba como uno de los objetivos que «pasar la eliminatoria sólo lo podrá hacer un equipo, pero nosotros lo que queremos también, pase lo que pase, es que la gente se sienta orgullosa de nosotros».

A nivel deportivo, Carrasco analizó el partido apuntando que «hay dos opciones claras, la primera es que la Real Sociedad domine y nos dejamos llevar para intentar ser reactivos y tener nuestra ocasión. La segunda es participar en la fiesta siendo nosotros. Escojo la segunda».

A pesar de la diferencia de nivel, el técnico apuesta por plantar cara a su rival: «Queremos ser protagonistas de esta historia y escribir nuestra parte del guion. Entendemos la dificultad y el escenario, pero aparecerán micropartidos en los cuales podemos estar nosotros mismos y batir sus fortalezas».

Con respecto a la Real Sociedad, Carrasco se espera «a un rival que sea protagonista y que nos intente encerrar en campo contrario. Tienen mucha calidad para salir con tres jugadores y dos, sobre todo mucha movilidad en el carril central. Nos tendremos que esforzar por equilibrar y no dejar espacios para que estén incómodos».