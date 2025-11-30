La Tarraco Health Race celebra su edición más multitudinaria con casi 1.900 participantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ha vivido este domingo una jornada deportiva y solidaria extraordinaria con la celebración de la 4.ª edición de la Tarraco Health Race. Con casi 1.900 participantes, la carrera ha alcanzado su máximo histórico y se ha consolidado como uno de los acontecimientos deportivos y solidarios más destacados del territorio.

Este año, la THR 2025, organizada por la Fundació Antonius Musa del Col·legi de Metges de Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona, con el apoyo de la Diputación de Tarragona, ha destinado la recaudación íntegramente a la Fundació Rosa Maria Vivar, entidad dedicada a la investigación en el Alzhéimer y al acompañamiento de las personas y familias que conviven con esta enfermedad, con una aportación final de 18.430,28 euros.

Esta edición también ha registrado un récord de participación médica, con 198 médicos y médicos del COMT, una cifra que roza a los 200 profesionales y que confirma el compromiso creciente de la comunidad sanitaria con la promoción de la actividad física y la salud.

El presidente del COMT y de la Fundació Antonius Musa, Dr. Sergi Boada, ha destacado que «esta edición marca un antes y un después. Casi 1.900 personas movilizadas por la salud y la solidaridad es un hito excepcional que muestra la fuerza de esta ciudad y el compromiso con las causas sociales».

Por su parte, Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar ha agradecido el impacto de la carrera: «La THR nos ayuda a seguir avanzando en la investigación y en el apoyo a las familias. Vuestro compromiso es imprescindible».

Esta cuarta edición ha destacado también por el éxito de su gran novedad: la Milla Infantil, que ha tenido una acogida extraordinaria y ha reforzado el carácter familiar e intergeneracional de la jornada, con una presencia muy significativa de niños, niñas y familias. Los casi 1.900 participantes se han distribuido entre las cuatro modalidades: 10 km, 5 km, caminata saludable y Milla Infantil.

La carrera ha contado con el patrocinio de Grup Oliva Motor, Medicorasse Med1, Clínica Mayol, Xarxa Santa Tecla, Embriogyn, FIATC, Port de Tarragona, Beep y Mas d'en Bruno, y la colaboración de Marina Port Tarraco, Creu Roja, Protecció Civil, el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña y la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Tarragona.