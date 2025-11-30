El Ibersol CBT pierde en casa delante del Calvià en un final muy ajustado (95-97)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha perdido en casa delante del Calvià en un partido en que los de Toni Larramona han llevado la iniciativa hasta los últimos 5 minutos, cuando los mallorquines ha sido capaces de ponerse por delante y hacerse con la victoria en un final en cara o cruz. El acierto en los triples de los visitantes (15/32) ha estado determinando para el resultado final, que habría podido ser de otro signo si hubiera entrado un último lanzamiento de Adri Duch en el último segundos.

Un poderoso mate de Loras y un movimiento en la pintura de Buscail abrían el marcador y la primera ventaja de los tarraconenses. El dominio de las torres gemelas azules lo lastraba la segunda falta de Buscail, que lo llevaba al banquillo por precaución.

La defensa, sin embargo, seguía funcionando y, en ataque, los triples de David Fernández y las penetraciones de Stefanuto favorecían una rendija de 8 puntos (16-8, minuto 7). Un agujero que el Calvià, más acertado que en los primeros minutos, recortaba en el tramo final del cuarto para cerrarlo con uno ajustado 24-21.

Los mallorquines se ponían por delante en el primer minuto del segundo periodo (24-26). Irrumpía Stefanuto, que anotaba, recuperaba pelotas, rebrincaba y asistía a Buscail y Campeny para restablecer la iniciativa: 31-26.

El Calvià volvía a demostrar resiliencia hasta el 33-32, pero los tarraconenses se empeñaban al consolidar la rendija y estiraban el marcador: 39-32, minuto 6. Otra vez los visitantes secaban la renta y se ponían a dos puntos a 2 minutos para el descanso. Los triples de Iker Fernández y Duch daban oxígeno en los locales, que se marchaban al vestuario con una mínima ventaja de 49-45.

La segunda parte arrancaba con intercambio de golpes. El Calvià sacaba petróleo de unos minutos de desconcierto del CBT y se volvía a poner en 1, pero los tarraconenses se reponían para volver a marcar distancias después de un triple de Iker Fernández al límite de la posesión: 62-55, minuto 5.

Los triples mantenían vivos a los visitantes, pero el joven base de Vilafranca y Stefanuto también acertaban desde los 6,75 para recuperar una cierta distancia de seguridad: 73-64, a un minuto para el final del tercer cuarto, después de un tiro abierto de Senghor. Al acabar el periodo, 75-66, después de una máxima ventaja de 11 puntos.

Los de Toni Larramona arrancaban el último cuarto imprecisos y el Calvià demostraba lo que no tiraba la toalla con uno parcial de 0-8 que disparaba las alarmas en el Serrallo: 76-74, con 7 minutos por delante. Los de Mallorca se ponían peligrosamente por delante con un triple a 5 minutos para el final, 79-81, pero Iker Fernández tranquilizaba los ánimos con una penetración.

El tempo del partido era del Calvià y una nueva bomba desde los 6,75 hacía sangre a tres minutos y medio para el final: 81-86. Después del tiempo muerto, otro triple con regusto ya en estocada definitiva (81-89) y unos tarraconenses ya jugando a la desesperada que se acercaban con un 85-89 con sólo 2 minutos para soñar con la épica.

Alexis Pou, resolvía en el palo bajo, pero un triple de Adri Duch alargaba el sueño y otro de Iker Fernández lo hacía muy real: 95-95 y último ataque para el Calvià. Marc Garcia sacaba provecho con una penetración de Marc Garcia y el triple de Adri Duch en el último segundo no encontraba la red.