La Tarraco Health Race 2025 alcanza los 1.500 dorsales y abre plazas adicionales

La Tarraco Health Race 2025 (THR) aterriza este domingo con una edición que promete ser toda una fiesta. La carrera ha alcanzado el objetivo de las 1.500 inscripciones previstas y desde la organización han abierto plazas adicionales para completar la más multitudinaria hasta ahora.

El acontecimiento deportivo ya consolidado en Tarragona ha crecido sobre todo en el ámbito femenino. Uno de los datos más destacados de este año es el predominio femenino. Las mujeres representan más de la mitad de las inscripciones, situándose por delante de la participación masculina. Con respecto a la edad, la franja mayoritaria vuelve a ser la de jóvenes adultos entre 25 y 34 años, que superan a más de 430 participantes. Además, también destaca la franja de 45-54 años con cerca de 300 corredores. La incorporación de la caminata y de la Milla Infantil ha contribuido a ampliar el abanico de perfiles y convertir la THR en un acontecimiento plenamente intergeneracional. Incluso, señalan desde la organización, que la prueba sigue atrayendo corredores del resto de Cataluña, a pesar de la profunda vinculación con el deporte tarraconense.

Uno de los objetivos de la organización para la edición era también la de incrementar la participación de profesionales sanitarios. Desde el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona se confirma que esta tendencia también ha ido al alza. Con 166 médicos colegiados apuntados, es la cifra más alta registrada hasta ahora. «Esta presencia refuerza el carácter de la prueba como espacio que conecta el deporte con la salud y la prevención, con el apoyo directo de la comunidad médica del territorio», se destacó desde la organización.

Carrera solidaria

Como cada edición, la Tarraco Health Race está muy vinculada con la causa solidaria de sus participantes. Para este año, la entidad que recibirá la recaudación de la carrera será la Fundación Rosa Maria Vivar. La entidad sin ánimo de lucro tiene el objetivo de aportar soluciones en torno al Alzhéimer, trabajando en proyectos de alto impacto social así como impulsar la investigación para luchar contra la enfermedad.

Esta vertiente solidaria se suma a la competición y la promoción de actividad física para hacer salud como los tres pilares de una carrera que ya se ha convertido en todo un clásico en la ciudad de Tarragona.

Más de una carrera

La carrera más esperada y que más inscripciones recibe es la 10K, pero este año tendrá más variedad por sumar nuevos perfiles en la fiesta del deporte. Aparte de la también clásica 5K, este año destaca la Milla de los Niños, una vuelta al circuito de la Vía del Imperio Romano diseñada para que los más pequeños vivan la experiencia.

Por otra parte, también se suma la caminata popular, que tendrá el mismo recorrido que la prueba de 5K.