El Ibersol CBT consigue la séptima victoria consecutiva en la pista del Ciutat d'Inca (52-71)

El Ibersol CBT ha conseguido la séptima victoria consecutiva en la pista del Ciutat d'Inca de Mallorca. Sin grandes exhibiciones, los de Toni Larramona han sido capaces de llevar el partido a su terreno. La defensa de los tarraconenses y uno parcial de 0-16 al segundo cuarto, que ha abierto un agujero casi definitivo, han sido las claves de la victoria, en la que han sobresalido Marc Buscail (18 puntos y 6 rebotes), Dani Stefanuto (17 puntos y 6 asistencias) y David Loras (10 puntos y 19 rebotes).

Los mallorquines salían más conectados y se ponían por delante en los primeros minutos, hasta un 6-4 que, cambiaba rápidamente hasta el 6-11. El CBT, con Stefanuto, Buscail y Loras haciendo daño a la defensa local, se hacía con el control del marcador con ventajas que llegaban a ser de 9 puntos (8-17) y que quedaban en 8 al final del primer cuarto (11-19).

El segundo periodo arrancaba con los tarraconenses espesos en ataque (13-19, al minuto 3 y los de Toni Larramona sin anotar). Pero la pérdida de inspiración se desvanecía y uno contundente parcial de 0-16 a partir de la defensa, con Buscail anotando con fluidez y Loras dominante el rebote, abría una rendija que dejaba ya el partido aparentemente muy decantado al descanso: 19-38.

Los tarraconenses, sin embargo, colapsaban ofensivamente al tercer cuarto, anotando sólo 2 puntos en los primeros 7 minutos. Una parálisis que los locales, a pesar de no estar muy acertados, aprovechaban para acercarse a menos de 10 puntos (35-44, a 1 minuto para el final del periodo). Al final del cuarto, 37-47 y el partido más abierto de lo que se podía presagiar a la media parte.

Los primeros minutos del periodo definitivo servían para recuperar la distancia de seguridad. Con el CBT consolidando una renta de 14 puntos, los minutos pasaban y la victoria estaba cada vez más cerca. A pesar de ponerse puntualmente otra vez a 9 puntos, el Inca no era capaz de inquietar los del Serrallo y un triple de David Fernández a 2 minutos sellaba el triunfo: 49-66. El marcador final, con uno claro 52-71, reflejaba la superioridad del CBT en su visita a Mallorca.