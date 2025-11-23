Baloncesto
El Ibersol CBT consigue la séptima victoria consecutiva en la pista del Ciutat d'Inca (52-71)
Un parcial de 0-16 en el segundo cuarto y una defensa sólida abren el camino al triunfo de los tarraconenses, con Buscail, Stefanuto y Loras destacando
El Ibersol CBT ha conseguido la séptima victoria consecutiva en la pista del Ciutat d'Inca de Mallorca. Sin grandes exhibiciones, los de Toni Larramona han sido capaces de llevar el partido a su terreno. La defensa de los tarraconenses y uno parcial de 0-16 al segundo cuarto, que ha abierto un agujero casi definitivo, han sido las claves de la victoria, en la que han sobresalido Marc Buscail (18 puntos y 6 rebotes), Dani Stefanuto (17 puntos y 6 asistencias) y David Loras (10 puntos y 19 rebotes).
Los mallorquines salían más conectados y se ponían por delante en los primeros minutos, hasta un 6-4 que, cambiaba rápidamente hasta el 6-11. El CBT, con Stefanuto, Buscail y Loras haciendo daño a la defensa local, se hacía con el control del marcador con ventajas que llegaban a ser de 9 puntos (8-17) y que quedaban en 8 al final del primer cuarto (11-19).
El segundo periodo arrancaba con los tarraconenses espesos en ataque (13-19, al minuto 3 y los de Toni Larramona sin anotar). Pero la pérdida de inspiración se desvanecía y uno contundente parcial de 0-16 a partir de la defensa, con Buscail anotando con fluidez y Loras dominante el rebote, abría una rendija que dejaba ya el partido aparentemente muy decantado al descanso: 19-38.
Los tarraconenses, sin embargo, colapsaban ofensivamente al tercer cuarto, anotando sólo 2 puntos en los primeros 7 minutos. Una parálisis que los locales, a pesar de no estar muy acertados, aprovechaban para acercarse a menos de 10 puntos (35-44, a 1 minuto para el final del periodo). Al final del cuarto, 37-47 y el partido más abierto de lo que se podía presagiar a la media parte.
Los primeros minutos del periodo definitivo servían para recuperar la distancia de seguridad. Con el CBT consolidando una renta de 14 puntos, los minutos pasaban y la victoria estaba cada vez más cerca. A pesar de ponerse puntualmente otra vez a 9 puntos, el Inca no era capaz de inquietar los del Serrallo y un triple de David Fernández a 2 minutos sellaba el triunfo: 49-66. El marcador final, con uno claro 52-71, reflejaba la superioridad del CBT en su visita a Mallorca.