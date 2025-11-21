El Villarreal B, la potencia ofensiva que pone a prueba la defensa grana

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic se reencuentra hoy con el Villarreal B a domicilio. Han pasado tres años desde la fatídica final de Vigo. De aquel encuentro no queda nadie, sólo un joven Marc Montalvo que no jugó, pero estaba en dinámica del primer equipo. Lo que sí que continúa igual es que el peligro de un filial con individualidades potentes que acostumbran a convertirse en estrellas mundiales.

Nicolas Jackson, actual jugador del Chelsea, fue quien amargó la fiesta al Nàstic. El año pasado, el delantero estrella del filial groguet fue Etta Eyong, este año milita en el Levante a Primera División y ya ha llamado la atención de los grandes de Europa. Esta temporada todavía tienen una estrella que forjar, pero la potencia ofensiva está intacta. El conjunto entrenado por David Albelda destaca por su potencia ofensiva con un juego dominante y especialmente eficiente en las transiciones que, en casa, muestra su mejor versión. Esta será toda una prueba de fuego para mostrar la mejora de la defensa grana.

El peligro del ataque del Villarreal B tiene nombre propio: Álex Rubio y Víctor Moreno. Los dos forman la pareja letal del filial groguet con siete goles y siete asistencias cada uno. Rubio es uno de los pichichis del grupo y también una muestra del poder de los filiales de la categoría. El Villarreal fichó al delantero estrella de lo Antecarcome el año pasado el último día de mercado de fichajes por 300.000 euros. Ahora, en el ecosistema del filial groguet ha igualado las dianas de todo el curso pasado y ha demostrado ser un delantero rematador con bastante acierto. Por otra parte, Moreno es un extremo con recorrido en el filial groguet. Debutó hace dos años a Segunda División y ha sido referente en las últimas temporadas.

El Villarreal B llega al duelo cargado de bajas. Por una parte, Luis Quintero, uno de los jugadores más talentosos, continúa lesionado y no estará contra el Nàstic. En este se suman Alassane Diatta, mediocampista potente y con llegada al área que fue expulsado el último duelo contra el Tarazona, y también el central Ismael Sierra, que tendrá que cumplir ciclo de tarjetas.

Con todo, los groguets llegan al duelo con necesidades de volver a sumar. El último fin de semana, el Villarreal B cayó por 2-1 en el campo del Tarazona, un partido en el cual empezaron ganando y dominando, pero recibieron una expulsión y acabaron cayendo en el último minuto de partido. Ahora, en casa, quieren hacerse un fortín en el cual sólo un equipo ha conseguido ganar: el Atlético Madrileño, el flamante líder de la categoría. Los otros dos equipos que han podido puntuar en el Mini|Estadio son la Europa y lo Antequera, sumando dos empates.

El Nàstic de Tarragona llega sin bajas al duelo, con sólo el desgaste acumulado de Marc Montalvo y Jaume Jardí, que jugaron con la selección catalana el pasado martes. Los ojos están puestos al estilo de Cristóbal Parralo a domicilio, que volverá a hacer un once donde no podrá faltar el goleador Marcos Baselga.