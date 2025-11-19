El CV SPiSP Femenino, a punto de salvarse y soñar a lo grande

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CV Sant Pere i Sant Pau Femení es el líder intratable de Primera Nacional que este mismo fin de semana podría sellar la salvación y empezar a soñar a lo grande.

El objetivo es cerrar esta primera fase entre las tres primeras clasificadas y las rojillas dependen de ellas mismas para conseguirlo. La primera bala es este fin de semana contra el Manacor.

Les cooperativistas se encuentran en la primera fase de la categoría. En este subgrupo, los tres primeros clasificados pasan al grupo del ascenso mientras que los tres últimos, en el de la permanencia. Ahora mismo, el CV Sant Pere i Sant Pau es el primero con 17 puntos, a cinco del cuarto, el CV Bunyola.

Sólo faltan tres jornadas de competición y esta misma semana podrían sellar el pase si ganan el CV Manacor, el tercer clasificado. Si no, hay una nueva oportunidad la próxima semana recibiendo el CV Bunyola en el pabellón de Sant Pere i Sant Pau, donde no han perdido ningún partido.

«Estamos tranquilos porque dependemos de nosotros mismos. Sabemos que cuanto antes lo confirmamos mejor, sin embargo, si no, tenemos más oportunidades», apuntaba el técnico rojillo Eduardo Sánchez. El conjunto cooperativista es el flamante líder de la categoría, una sorpresa que no es tanta para el técnico.

«Mirando el nivel del grupo tenía claro que podíamos competir en la parte alta, quizás ser líderes no era tan esperado, pero estamos trabajando de lo lindo», destacaba. Después del ascenso de la temporada pasada, las cooperativistas han seguido creciendo esta temporada.

La exigencia de la Primera Nacional es superior para el equipo, sobre todo, como apuntó el técnico «por los desplazamientos más largos y los tiempos de espera para competir, que la plantilla no estaba acostumbrada».

Test de Manacor

Este fin de semana las cooperativistas vuelven a desplazarse hacia Mallorca para disputar el primer duelo clave del curso para sellar el pase en la siguiente ronda. El Manacor es un rival más que conocido para las tarraconenses, después de coincidir a la fase de ascenso y también por el enfrentamiento en primera ronda.

Entonces, las cooperativistas consiguieron levantar a un 0-2 en contra para ganar por 3-2 en un duelo más que igualado. El de este fin de semana no pinta diferente. «Es un equipo que llega en buena dinámica. Nos conocemos a la perfección, sabemos sus virtudes y debilidades y ellos también», apuntaba.

Soñar

En la celebración del ascenso, el presidente del equipo, Alfonso Periáñez, ya bromeaba sobre ver su equipo en Superliga-2 y, teniendo en cuenta esta dinámica, es una posibilidad real. «Primero nos concentramos en alcanzar el pase y asegurar la permanencia, pero, si se presenta la oportunidad y pasamos, competiremos para subir con la máxima ilusión», subrayaba Sánchez. De momento, toca volver a ses illes para dar el primer paso.