El Ibersol CBT sigue intratable y fulmina al Sant Cugat (90-69)

Sexta victoria consecutiva del Ibersol CBT ante el Sant Cugat. Los de Toni Larramona han dominado el marcador durante todo el partido gracias a una exhibición de intensidad defensiva, el dominio del rebote y un ataque coral, liderado por Dani Stefanuto, que ha acabado con 31 puntos, 5 triples y 29 de valoración.

Los locales hacían valer su ritmo de juego ya en los primeros minutos: ataques rápidos y un tono defensivo intenso que les permitían abrir primeras rendijas ya significativas, gracias a una anotación muy repartida, liderada por Dani Stefanuto. Después de una máxima diferencia de 9 puntos (18-9), el Sant Cugat recortaba y cerraba el cuarto con un 19-13 que parecía poco teniendo en cuenta la superioridad del CBT durante los primeros 10 minutos.

El segundo parcial arrancaba con intercambio de golpes. Los visitantes se ponían a sólo 5 puntos, pero Loras en el juego interior y Duch desde la larga distancia restablecían la ventaja: 28-18 en el minuto 3. La dinámica seguía hasta una máxima de 20 después de 7 puntos consecutivos de Stefanuto y un triple de Jan Campeny. En el descanso, 43-26 y el partido ya muy decantado.

En Stefanuto abría la segunda parte con su cuarto triple en cuatro intentos. Los del Vallès, sin embargo, reaccionaban y acortaban hasta los 15 puntos, provocando el tiempo muerto de Toni Larramona. Después del paréntesis, el Sant Cugat llegaba a ponerse en 12, pero un triple de David Loras señalaba el camino de la victoria y Stefanuto lo seguía también desde los 6,75. Máxima de 25 puntos a un minuto para el final del cuarto, que se quedaba en 74-52 al acabar el periodo.

El último cuarto era un paseo militar para los del Serrallo, que a pesar de la pérdida de acierto administraban el rédito acumulado para sellar el triunfo por 90-69, con minutos para Blázquez y Roset, jugadores del sénior B. Los tarraconenses, con 6 victorias y 1 derrota, se hacen fuertes en la parte alta de la clasificación.