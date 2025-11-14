Diari Més

Reconocimiento

El Ayuntamiento de Reus premia a sus mejores deportistas de la temporada

Elvira Rad, del CTT Ganxets de Reus y Cándido Ballart y Martí Casas, del Reus Deportiu, entre los premiados

Imagen de los premiados por el consistorio reusense.

Imagen de los premiados por el consistorio reusense.Ayuntamiento Reus

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El Ayuntamiento de Reus reconoció ayer a sus mejores deportistas de la temporada en un acto multitudinario celebrado en el Auditorio Feria de Reus. En total, se repartieron 22 galardones en clubs, deportistas y dirigentes que han dejado huella esta temporada. El jurado, formado por representantes del Consell Esportiu del Baix Camp, la prensa deportiva, el ámbito educativo y técnicos municipales ha decidido los premiados.

Elvira Rad, del CTT Ganxets de Reus y Càndid Ballart y Martí Casas, del Reus Deportiu, fueron los premiados como mejor deportista de categoría absoluta, mientras que Diego Camacho y Katy Prous lo hicieron en promoción y David Cortés y Carla Navarro en máster.

Con respecto a los mejores dirigentes, Ernest Aymamí recibió el galardón por su tarea al frente del Consell Esportiu del Baix Camp. El Reus FC Reddis y el Reus Deportiu también fueron protagonistas en más de una categoría.

tracking