El Ayuntamiento de Reus premia a sus mejores deportistas de la temporada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus reconoció ayer a sus mejores deportistas de la temporada en un acto multitudinario celebrado en el Auditorio Feria de Reus. En total, se repartieron 22 galardones en clubs, deportistas y dirigentes que han dejado huella esta temporada. El jurado, formado por representantes del Consell Esportiu del Baix Camp, la prensa deportiva, el ámbito educativo y técnicos municipales ha decidido los premiados.

Elvira Rad, del CTT Ganxets de Reus y Càndid Ballart y Martí Casas, del Reus Deportiu, fueron los premiados como mejor deportista de categoría absoluta, mientras que Diego Camacho y Katy Prous lo hicieron en promoción y David Cortés y Carla Navarro en máster.

Con respecto a los mejores dirigentes, Ernest Aymamí recibió el galardón por su tarea al frente del Consell Esportiu del Baix Camp. El Reus FC Reddis y el Reus Deportiu también fueron protagonistas en más de una categoría.