La Real Sociedad, reto de Primera y premio para el Reus FCR en la segunda ronda de la Copa del Rey

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis ya tiene su rival de Primera División listo para llenar el Estadi Municipal. Ayer, el sorteo celebrado en Las Rozas designó que el próximo rival de la Copa del Rey para los rojo-y-negros será la Real Sociedad.

El conjunto vasco, que hace cinco años se coronó como campeón de la competición, visitará la capital del Baix Camp para disputar la eliminatoria a partido único entre el 2 y 4 de diciembre, con fecha para concretar. Los encarnado-y-negros se tenían que enfrentar contra uno Primera División, pero de entre las siete posibilidades, ha tocado la más atractiva.

El equipo txuri-urdin es un rival de prestigio, un reto y un premio para los esfuerzos del Reus a la competición. Jugadores como Mikel Oyarzabal, goleador de la selección española, el portero Remiro, Igor Zubeldia, Brais Mendez y Takefusa Kubo, entre muchos otros, pisarán el césped del Municipal.

El objetivo del Reus no es otro que seguir soñando. El conjunto rojo-y-negro se ganaron la presencia al torneo del KO después de subir a Segunda Federación. En primera ronda, los de Marc Carrasco sudaron de lo lindo para eliminar la Europa de Primera Federación. De hecho, lo consiguieron a los penaltis, para dotar de más épica a la cita. El sueño de la Copa del Rey se alarga en esta segunda ronda, donde espera la Real Sociedad.

Máxima alegría

El enfrentamiento con la Real Sociedad se recibió en el vestuario del Reus con la máxima alegría. «Es un rival que hacía ilusión a la gente, por su institución, para ser un equipo con identidad clara y que ha jugado a competiciones europeas. Creo que atraerá a la gente de la zona», destacaba al técnico encarnado-y-negro Marc Carrasco. Además, añadió que «estamos felices y contentos también para ser el representante de la provincia de Tarragona, es un orgullo para nosotros y todo lo que venga a partir de ahora es felicidad, no tener nada que perder».

Hace diez años de la última visita de un equipo de Primera División al Estadi Municipal y lo hará de nuevo con el Reus FC Reddis. «Nuestro objetivo es posicionar la marca Reus a nivel estatal y recuperar el prestigio que tuvimos en un pasado próximo. Ahora nos toca disfrutar, que la ciudad ya ha llorado lo suficiente. Cuando llegue el partido prepararemos el equipo más competitivo posible para que la gente esté orgullosa de los suyos», culminaba Carrasco.

El más competitivo

El Girona, el Español, Osasuna, Celta de Vigo, Deportivo Alavés y Mallorca fueron los otros posibles rivales en el sorteo, pero el azar premió en el Reus con el equipo más competitivo. El equipo vasco valora muy positivamente la Copa del Rey como un título a conseguir y una competición donde hacer crecer el nuevo proyecto.

Además cuenta con un gran abanico de jugadores potentes, teniendo en cuenta que el filial juega a Segunda División. Sea cuál sea el once, lo que queda claro es que será competitivo y el equipo de Marc Carrasco tendrá que sudar si vuelo está en decimosextos de final, donde los posibles premios serían el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao.