La defensa tapa los brotes verdes

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Gimnástico de Tarragona perdió en el campo del Real Murcia por 3 goles en 2 en el debut de Cristóbal Parralo. La defensa grana es la peor de toda la Primera RFEF, con 17 goles encajados en 11 jornadas. Dos partidos consecutivos encajando tres goles. Así, es muy difícil competir y aspirar a subir de categoría. Y, así, es más complicado ver brotes verdes en el primer encuentro dirigido por el técnico andaluz.

Sin embargo, se pudieron apreciar en el primer tramo del partido. Parralo, que necesita tiempo para implantar su metodología, apostó por presionar arriba a la salida de pelota de los murcianos. El conjunto local no quería rifar la bola y en una de estas presiones llegó el penalti que acabó con el primer gol del Nàstic. Esta presión agresiva se veía demasiado poco con Luis César y menos en los primeros instantes del partido. Los grana tienen plantilla para hacerlo, sobre todo por su medio del campo. Montalvo, como demostró provocando la pena máxima, y Óscar Sanz son dos futbolistas con recorrido y físico para apretar arriba, robar pelotas y filtrar pases a los delanteros. Así llegó también uno de los goles al campo del Betis Deportivo.

Si bien el Nàstic puede y tiene que defender bien hacia adelante, cuando lo hace hacia atrás sufre mucho. Y así llegaron los dos primeros goles del Real Murcia. El bloque defensivo es muy débil ya sea en transiciones rápidas del rival o cuando toca y trenza una jugada colectiva. Ser el equipo que más encaja de la categoría ya lo dice todo. Esta defensa ahora mismo tapa todos los brotes verdes que puedan crecer, sobre todo por los errores de concentración que comete. Parralo apostó por la misma pareja de centrales que escogió Luis César: Morgado i Alba. Si bien toda la responsabilidad del desbarajuste no se puede cargar sobre ellos dos, no han arrancado bien la temporada. Sufren corriendo al espacio y no son lo bastante expeditivos en muchas ocasiones. Sorprende que Enric Pujol se haya caído del once tan a menudo en las últimas jornadas o que no se pruebe a Álvaro García en el eje de la defensa. Parralo, con toda una semana para preparar el partido contra el Marbella, tendrá que abordar estas alternativas.

Más allá de los centrales, los laterales tampoco están rindiendo a un nivel aceptable. El nuevo entrenador apostó por Moi Delgado, que ya dirigió al Racing de Ferrol, y por Camus. Uno y otro salieron retratos en el tercer gol murciano. Camus rechazó de forma infantil una centrada lateral, dejando la pelota viva en el área, y Delgado fue un espectador más de l'Enrique Roca en la gran chilena de Bustos. La elección de los dos laterales titulares es más lógica, ya que Santos y García han sufrido mucho más tanto con pelota como sin cuando han jugado, pero se tiene que mejorar y mucho detrás.

Ataque falto

La defensa del Nàstic tapa los brotes verdes. Pero el ataque tampoco ayuda. Parralo, con el marcador en contra, hizo cambios ofensivos. A pesar de la acumulación de hombres, la generación de juego y ocasiones dejó a desear. Las dos dianas de los grana llegaron en jugadas aisladas, uno penal y una centrada de Jardín que remató Morgado de forma académica. Precisamente, el peligro del Nàstic llegaba por las botas del extremo reusense, el único atacante que se salva del mal inicio de temporada. Cedric hizo a un partido insulso delante del Murcia, sin rematar las centradas en el área ni generando peligro con sus conducciones. El nigeriano sólo lleva un gol en once partidos. Igual que Alex Jiménez, que perdió demasiadas pelotas en momentos clave. Es el atacante que mejor se mueve del Nàstic, pero lo que peor ejecuta las jugadas. Almpanis y Juanda no desbordaron. El técnico ya se ha cambiado. Ahora le toca a la plantilla dar un paso adelante.