Parralo, tienes trabajo: el Nàstic cae en Murcia (3-2)

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Querido Cristóbal Parralo, tienes trabajo. El Nàstic ha perdido por 3 goles en 2 delante el Real Murcia en otro partido gris. La defensa grana, nuevamente demasiado blanda y poco intensa, ha cometido errores de concentración, que no pueden ser imputables al nuevo entrenador, y que han condenado el encuentro. El equipo no puede aspirar a subir si encaja tres goles cada partido. En el ataque también hay graves problemas, con un punta insulso como Cedric y una reacción insuficiente cuando el marcador va en contra. El entrenador andaluz arranca mal su etapa, pero el mal partido de hoy es responsabilidad de la plantilla.

El partido arrancó muy intenso con los dos equipos con ganas de reivindicarse. Desde inicio, el Nàstic fue a presionar arriba y morder en la salida de pelota de los murcianos. Así, llegó el primer gol. Una recuperación de pelota de Marc Montalvo en el área de los murcianos provocó un penalti clarísimo. Jaume Jardí, el hombre gol en este inicio de temporada, ajustó la pena máxima y adelantó los grana. Un inicio soñado para Parralo.

El técnico andaluz apostó por la presión arriba y el equipo respondió. Los locales querían salir jugando sin regalar pelotas, pero no encontraban el agujero en la telaraña defensiva del Nàstic . En el ataque, los grana tenían paciencia y encontraban con peligro a Pau Martínez en la banda derecha. La defensa murciana estaba mal posicionada y tanto Delgado como Camus encontraban muchos espacios para avanzar. Carmona, el defensa de los locales, sufría constantemente.

El partido estaba bastante controlado, pero el fútbol no entiende de razón. Cuando el Real Murcia dudaba más y su parroquia se impacientaba, los locales trenzaron una buena jugada colectiva que acabó con el gol de Pedro Benito. El delantero chutó a placer dentro del área con la defensa grana mal colocada. Pero lo peor no fue eso. Un minuto después llegó el segundo gol de los murcianos. Una transición rápida acabó con un pase al espacio para Flakus. Alba no llegó a tiempo y el delantero esloveno definió sutilmente delante Retoño. Dos minutos de locura que dejaron el Nàstic con un palmo de narices.

Tocaba volver a remar. Los de Parralo volvieron a controlar el partido con la pelota, pero siendo totalmente inofensivos. Llegaban algunos centros laterales, pero Cedric se los miraba de lejos, desubicado. El descanso llegó cuando parecía que el Nàstic todavía estaba digiriendo los dos goles del Murcia.

Reacción insuficiente

Y en la reanudación todo empeoró, a pesar del cambio ofensivo de Parralo. Alex Jiménez entró por Kaptoum, pero el Nàstic salió dormido. Camus rechazó mal un centro y Bustos recogió la pelota con una chilena. Golazo y 3 en 1. Los locales estaban de dulce y se las prometían felices. Pero como el fútbol es irracional, los grana recortaron distancias rápidamente, cuando peor estaban. Una centrada lejana de Jardín la remató a gol Morgado. El central se elevó imperial y metió un cabezazo académico. Una reacción rápida del Nàstic, pero todavía insuficiente.

Sin embargo, el ataque de los tarraconenses era más vertical y generaba más peligro. Alex Jiménez se desmarcaba y recibía en buenas posiciones, sin embargo, como desgraciadamente es habitual, no acababa de ejecutar bien el regate o el pase. Sobre el minuto 72 se detuvo el partido por una atención sanitaria.

Cuando se reanudó el juego, no hubo control de ningún tipo. La entrada de Almpanis y Juanda no fue exitosa, ya que los extremos fracasaban al intentar desbordar en el uno contra uno. Ninguna ocasión clara del Nàstic en los 18 minutos de añadido. A este equipo le cuesta mucho remontar los marcadores. Pocas ideas, poca calidad y una pobre actitud. Le toca a Parralo solucionar este desbarajuste, antes de que sea demasiado tarde.