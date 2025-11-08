El Ibersol CBT alarga la racha ganadora en la pista del Alfindén (55-92)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha conseguido la quinta victoria consecutiva en un partido que se ha decidido al tercer cuarto, en lo que los de Toni Larramona han conseguido abrir una rendija por encima de los 20 puntos después de una primera parte igualada. Un Iker Fernández en estado de gracia (20 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 34 de valoración) ha liderado los del Serrallo, bien acompañado por Marc Buscail, con 17 puntos.

Los tarraconenses abrían un primer agujero a los primeros minutos gracias a dos triples de David Fernández, la efectividad de Buscail y la inspiración de Iker Fernández: 6-14 en el minuto 5. Reacción de los aragoneses que recortaban hasta el 18-21, forzando el tiempo muerto de Toni Larramona. El marcador ya no se movería en este primer cuarto.

Los locales se acercaban todavía más al inicio del segundo hasta el 22-23 ante unos tarraconenses espesos en ataque y pulpejos en defensa. Buscail e Iker acudían al rescate y completaban un 0-8 que volvía a marcar distancias: 22-31 y tiempo muerto del Alfindén, que después del paréntesis invertía la dinámica y se acercaba 4 puntos (31-35). Un triple de Adri Duch lo respondía Anderson Gomes Correia y se llegaba a la media parte con un 34-38 que lo dejaba muy abierto.

Martin Smith desde los 6,75 ponía a los aragoneses a sólo 1 punto, pero los visitantes recuperaban su mejor versión y estiraban el marcador hasta el 37-44. Otra vez Iker Fernández, en este caso repartiendo asistencias, lideraba el ataque visitante llevando la ventaja a los 10 puntos a falta de 3 minutos para acabar el tercer cuarto. En el tramo final, la defensa en zona, la irrupción de Ali Senghor en ataque y el juego en transición estiraban el marcador hasta el 41-62 después de un triple de Adri Duch que dejaba el partido visto para sentencia.

El periodo definitivo se abría con la primera canasta de Dani Stefanuto, muy bien defendido durante todo el partido. Un buen presagio que se confirmaba con diferencias máximas cada vez mayores: 41-74, después de un triple de Iker Fernández en transición y otro de David Loras. Los últimos minutos han sido un trámite en lo que el CBT ha administrado la renta hasta el 55-92 final.