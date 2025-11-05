El tarraconense de 9 años que es un prodigio del mundo del ajedrez

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Ha surgido en Tarragona el nuevo prodigio del mundo del ajedrez. Marc Barceló, con 9 años y 71 días, ha hecho historia después de ganar las cuatro primeras partidas del Campeonato de Europa sub-10. Este hito le ha permitido alcanzar el título de maestro candidato, el cuarto más elevado que reconoce la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Es el segundo jugador más joven de la historia al conseguirlo. En otras palabras, lo ha conseguido años antes que lo hicieran el número 1 Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura o el prodigio argentino Faustino Oro.

«No ha habido nunca en la vida un prodigio así en Tarragona y eso que nuestro club casi tiene 100 años», destacó al presidente del Club de Ajedrez de Tarragona, Francesc Farran. De hecho, remarcó que «es irrepetible e incluso podemos decir que es único tanto a nivel catalán como nacional». El presidente de la entidad remarcó que su caso también es particular porque «no es como la mayoría de los talentos que desde los tres años ya jugaban, sino que empezó a practicar el ajedrez hace dos años. Empezó, podríamos decir, relativamente tarde y ha demostrado tener una capacidad de aprendizaje y un talento innato superior».

La relación de Barceló con el ajedrez empezó hace dos años. Lo hizo jugando solo y por internet y sus padres, al ver el éxito de su hijo, lo llevaron al Club de Ajedrez de Tarragona. «El primer día fui cauteloso. Quería ver de primera mano que su nivel no era exagerado. En diez minutos ya vi que era un talento único», apuntó Farran.

«Hace 25 años que doy clases a los nuevos jugadores y veía que no acababa de explicar un concepto que él ya lo aplicaba a la perfección y tenía que subir el nivel», señaló al presidente. Además, el presidente lo describe como «un jugador agresivo en el tablero que le gusta atacar y presionar. Eso dice mucho de su personalidad, porque una partida de ajedrez es una guerra de ideas en la cual dos jugadores se quieren imponer. Se necesita una mentalidad de hierro para controlar las emociones, así como ser analítico y tener conocimientos teóricos».

Economía contra el talento

Barceló estudia, entrena y practica con profesionalidad «nosotros lo ayudamos mucho, pero somos un club austero con ayudas de la administración pública casi nulas». A raíz de ganar el Campeonato de España, la Federación Española y la Catalana se han implicado, pero la economía también manda. El año pasado no pudo participar al Europeo por el coste que suponía. Competer a nivel internacional no es económico y somos un club humilde, así que estamos buscando un patrocinio o ayuda para que el talento pueda crecer».

Ahora mismo, Barceló sigue participando en el Campeonato de Europa sub-10 con el objetivo de aspirar al más alto en una categoría en la cual es uno de los más jóvenes.