Víctor del Águila y Aida Pérez se imponen en la 34.º Media Maratón de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ha acogido esta mañana el acontecimiento deportivo más emblemático de la ciudad, la Media Maratón + 10K Ciutat de Tarragona que este año ha llegado a su 34.ª edición con 1.395 participantes, 794 de la cual han apostado por la media maratón y 601 han hecho la carrera de 10 kilómetros.

Víctor Del Águila Pellicer, con un tiempo de 01:13:43, se ha proclamado campeón masculino de la Media Maratón y, con un tiempo de 01:30:23, Aida Pérez Soler, ha sido la ganadora femenina de esta prueba de atletismo de fondo. Con respecto a la carrera de 10 kilómetros, las mejores bonitas masculina y femenina las han conseguido César Jordán Marín y Paula Adriana Macavei.

Les dos carreras, con salida y llegada desde la calle Torres Jordi, han empezado a las 9 horas. Los participantes han corrido por un itinerario que ha pasado por las calles y plazas más emblemáticas de Tarragona así como por delante de monumentos del patrimonio histórico como el Circo y el Anfiteatro Romano.

De la misma manera que el año pasado, la Media Maratón se ha completado dando dos vueltas en el mismo recorrido, el mismo circuito que han recorrido los participantes de la carrera de 10 kilómetros con sólo una vuelta.

La mayoría de los cerca de 1.400 corredores y corredoras que han participado son de la ciudad de Tarragona y de la demarcación, pero también ha corrido a bastante gente de varias comunidades autónomas y de otros países como Alemania, Italia, Suecia, Bélgica, Francia y Andorra.

Entre los participantes había el conseller de Deportes y Turismo Deportivo del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler; el conseller de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, y el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig.

El acontecimiento ha contado con unas 150 personas voluntarias y, por tercer año consecutivo, Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases industriales y medicinales en España que forma parte del grupo Air Products, ha sido la principal patrocinadora de la Media Maratón + 10K Ciutat de Tarragona.