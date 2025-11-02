El Ibersol CBT encadena la cuarta victoria consecutiva ante el Roser (83-65)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cuarta victoria consecutiva del Ibersol CBT delante el Roser. En un partido disputado en el Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona, los de Toni Larramona se han impuesto en la segunda parte liderados en anotación otra vez por Stafanuto pero nuevamente con 5 jugadores doblas dígitos para confirmar una nueva victoria coral (el alero gallego, Marc Buscail, David Loras, David Fernández e Iker Fernández).

Los tarraconenses cogían la iniciativa ya desde los primeros minutos, con uno primero parcial de 9-4, después de un triple de Iker Fernández. Los locales, sin embargo, se estancaban y una reacción del Roser empataba el partido en 11 a 4 minutos para el final del primer cuarto. Respuesta inmediata de los de Toni Larramona: parcial de 7-0 liderado por Stefanuto. El acierto del capitán, David Fernández, en el tramo final del periodo permitía alcanzar una máxima de 11 puntos (24-13), aunque uno último parcial favorable a los visitantes les permitía cerrarlo con un 24-20 que dejaba el partido muy equilibrado.

El segundo empezaba con el Roser invirtiendo la tendencia del primer cuarto hasta dar la vuelta al marcador la minuto 3: 31-32, después de una canasta de Quirós. El partido entraba en una fase de igualdad con alternativas al marcador, que se mantenía ajustado hasta la media parte, en la que se llegaba con ventaja azul gracias a un triple de David Fernández (42-39).

Los tarraconenses volvían de los vestuarios decididos a encauzar el partido. Uno parcial de 9-0 liderado por Buscail abría agujero hasta el 51-39, que provocaba el tiempo muerto del Roser. El CBT rentabilizaba la rendija durante el resto del cuarto para dejarlo en un 61-49 después de un 3+1 de Iker Fernández y dos tiros libres del base del plantel.

El último cuarto arrancaba con Stefanuto y Duch marcando distancias que parecían ya casi definitivas: 68-52 en el minuto 3. A partir de aquí, buena gestión del marcador delante de un Roser que, a pesar de recortar la diferencia puntualmente ya no inquietaría los de Toni Larramona, que cerraban el partido con uno claro 83-65.