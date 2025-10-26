El equipo Suárez-Iglesias (Škoda), ganador de la 60.ª edición del RallyRACC Catalunya - Costa Daurada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 60.ª edición del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada la ha ganado el equipo formado por José Antonio Suárez-Alberto Iglesias (Škoda Fabia RS Rally2), autores de una inteligente carrera que han dominado desde el tramo nº. 4, disputado por la mañana del sábado.

Con esta victoria, cuarta de la temporada, el dúo conquista el título del Súper Campeonato de España de Rallis de 2025. Entre otros éxitos, para el piloto asturiano de 35 años (los cumplió el pasado día 22) esta será su tercera corona en el S-CER, después de las que ganó en 2021 y 2023. Su copiloto en todos estos éxitos ha sido el también asturiano Alberto Iglesias Pin, de 52 años.

La carrera con base en Salou ha constado de un itinerario mixto tierra-asfalto con un total de 980 km de los cuales 172 han sido cronometrados, distribuidos en 14 tramos de velocidad. La etapa del suelo la ganaron, con gran margen, Suárez-Iglesias y su Škoda, después de una actuación muy regular y exenta de problemas, justo lo que no disfrutó prácticamente a nadie de su competencia, con incidentes que los retrasaron (Pepe López, Iván Ares) o directamente los eliminaron de la lucha (Gil Membrado, Unai De la Dehesa, Sergi Pérez).

La etapa de asfalto no ha tenido emoción, dado que los líderes han vuelto a dominar con mano de hierro, si bien Pepe López-David Vázquez (Hyundai i20N Rally2) han llevado a término una actuación en continuo ataque, en su interés por recuperar posiciones en la general. Arrancaron la jornada quintos y lo han finalizado terceros, convirtiéndose en uno de los protagonistas del día.

Entre los dos equipos han acabado Rubén Ares-Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), configurando sin ningún tipo de duda un podio ganado en polvo por parte de todos ellos. En los primeros compases del día se han retirado Gil Membrado-Jandrín López (Ford Fiesta R5) y Alexander Villanueva-Axel Coronado (Toyota GR Yaris Rally2).

En los campeonatos promocionales que también disputaban todo el ralli al completo, Adrián Díaz-Sara Fernández han conseguido ganar la Toyota Gazoo Racing Yaris Cup Spain; y Pere Rovira-Marc Qué (Peugeot 208 Puretech 1.2 T N3) el Volante RACC-Trofeu WERACE.

Además, la etapa de asfalto de hoy ha sido puntuable para la Copa Hyundai i20N Rally, que ha conseguido ganar el tándem Arnau Bartés-Melisa Lorenzo, después de una intensa lucha con Adrián y Andrés Blanco, que en el penúltimo tramo salían de la carretera. El equipo triunfador en la Hyundai también ha conseguido vencer en el Campeonato de Cataluña de asfalto, después de los problemas que han ido arrastrando a Albert Orriols-Jordi Forcada (Škoda Fabia Rally2 Evo).

Gran resultado de Laia Sanz-Luka Larrosa (Toyota GR Yaris N4), primeros catalanes en la clasificación, en la mejor actuación de la exmotorista pilotando automóviles: octava absoluta y segunda en la Toyota GR Iberian Lagar. Sanz ha sido la primera piloto en carrera, seguimiento de Nuria Pons (Škoda Fabia R5), undécima.

La 60.ª edición del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada ha significado un importante hito en la historia de la carrera, que arrancó en 1957 y a lo largo de casi 7 décadas ha experimentado una evolución constante, siempre en el Campeonato de España, hasta que en 1980 pasó a ser una prueba del Campeonato de Europa y en 1991 del Campeonato del Mundo.

Desde hace tres temporadas, la nueva orientación exclusivamente nacional de la prueba organizada por el RACC, lo ha llevado a ser una competición del Súper Campeonato de España de Rallis, certamen en el cual ha cumplido el tercer año consecutivo en su calendario. Además, todos los campeonatos estatales y autonómicos tienen en el RallyRACC una de sus pruebas puntuables, confirmando el compromiso de la prueba con el automovilismo del país.

Después de este éxito 60.ª edición, el RACC centra ahora su actividad deportiva en la preparación del 6.º RallySprint RACC Circuito de Barcelona-Cataluña, última competición de 2025 y gran fiesta de final de temporada del automovilismo catalán, el domingo 21 de diciembre.