Viñuales: «El Tour de Francia convertirá Tarragona en una ventana abierta al mundo»

El Tour de Francia 2026 ya empieza a pedalear en Tarragona. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha presentado este viernes los detalles del paso por la ciudad de la prueba ciclista más conocida por todo el mundo. El próximo 5 de julio la ciudad acogerá la salida de la segunda etapa de esta emblemática cita deportiva, una etapa de 182,4 kilómetros que saldrá desde la Rambla Francesc Macià y llegará hasta Barcelona.

«Empieza la cuenta atrás de un hito sin precedentes que convertirá Tarragona en una ventana abierta al mundo. Hablamos de uno de los grandes acontecimientos deportivos con más proyección internacional, Tarragona vivirá una experiencia espectacular», ha destacado Viñuales, quien ha manifestado que «quiero que los tarraconenses sean protagonistas de la salida de la segunda etapa, estamos seguros de que daremos lo mejor de nosotros para que todo el mundo pueda disfrutar de esta gran cita». Se volverá a demostrar que Tarragona está más que preparada para acoger acontecimientos de primer orden. El Tour llega, Tarragona vibrará y el mundo nos mirará», ha concluido el alcalde tarraconense.

Recorrido de la segunda etapa del Tour de Francia.Ayuntamiento Tarragona

«Se trata de un acontecimiento que nos ayuda a posicionarnos como una de las mejores destinaciones para la práctica del cicloturismo a escala internacional, un objetivo en que desde el Patronato de Turismo de la Diputación hace años que trabajamos. El 2026 será un año histórico», ha afirmado el vicepresidente segundo de la Diputació de Tarragona y presidente del Patronato de Turismo, Enric Adell.

Recorrido del Tour de Francia por Tarragona.Ayuntamiento Tarragona

6 km por el centro de la ciudad

Los mejores ciclistas mundiales recorrerán un total de 6 kilómetros por el corazón de Tarragona, un recorrido que nos retransmitirá por televisión por todo el mundo poniendo en valor los espacios más emblemáticos y el patrimonio histórico de Tarragona. Se pedaleará por todas las ramblas, la plaza Imperial Tàrraco, el monumento de los castellers, la Font del Centenari, el Balcó del Mediterrani, el Portal del Roser, la Via de l'Imperi, el Circo y el Anfiteatro Romano y la Vía Augusta.

La salida estará por la Rambla Francesc Macià (a la altura del número 13). Desde aquí, los corredores del Tour recorrerán la Rambla Francesc Macià, la Rambla Lluís Companys, la plaza Imperial Tarragona y la Rambla Nova hasta el Balcó del Mediterrani. Una vez aquí, volverán a bajar la Rambla Nova para adentrarse por la calle Pau Casals y continuar por la calle de la Reina Maria Cristina hasta la avenida Catalunya, desde donde subirá hasta el Portal del Roser para bajar la Vía del Imperio y seguir pedaleando por la Rambla Vella. Pasando por delante del Circo y el Anfiteatro Romano, los ciclistas continuarán por la Vía Augusta.

Además de la ciudad de Tarragona, los ciclistas internacionales pedalearán por carreteras de los términos municipales de la Riera de Gaià, Altafulla, Torredembarra, la Pobla de Montornès, Creixell, Roda de Berà, el Vendrell, Calafell y Cunit. Un total de 38,18 kilómetros de carretera que se suman a los 6 que transcurren por el centro de la ciudad de Tarragona.

Con la salida de la segunda etapa del Tour de Francia 2025, Tarragona se proyectará en el mundo. En el largo del recorrido urbano de 6 kilómetros se prevé la asistencia de entre 50.000 y 80.000 personas. De hecho, sólo en la zona del Parque Francolí, se prevén entre 15.000 y 20.000.

El Parque del Francolí, epicentro

La salida de la segunda etapa a Tarragona generará un operativo logístico sin precedentes en la ciudad. El Parque del Francolí será el centro neurálgico de la organización y albergará el Fan Park Oficial del Tour de Francia, unos espacios que ocuparán un total de 47.904 metros cuadrados.

El Parque del Francolí, centro neurálgico con más de 47.900 m2 de operativo.Ayuntamiento Tarragona

El Village, de más de 4.000 metros cuadrados, se ubicará en la zona de las gradas del Parque del Francolí y está aquí donde también se ubicará el escenario desde donde, tres horas antes de la salida, se ofrecerán varios espectáculos.

El área destinada al público ocupará un espacio de cerca de 12.000 metros cuadrados y estará delimitada por parte de la calle del Arquebisbe Josep Pont i Gol y otras calles del entorno.

Entre otros espacios, también habrá un área de más de 9.000 metros cuadrados que se utilizará de aparcamiento para la caravana publicitaria (con unos 150 vehículos), así como otras zonas de parking, de control policial y un espacio dirigido a los medios de comunicación.

En el marco de este operativo, se calcula que habrá más de 1.200 vehículos pesados y 60 camiones.