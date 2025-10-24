La guardia del Caribe está lista para liderar el SPiSP

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CV Sant Pere i Sant Pau empieza este sábado su segundo año en la Superliga-1, el máximo nivel del voleibol estatal. El sábado, contra el Teruel, el técnico Vlado Stevovski, a diferencia del año pasado, contará con todos los jugadores disponibles y, sobre todo, con el estreno de los flamantes fichajes del Caribe: los cubanos Elieser Rojas y Yusnier Morales y el puertorriqueño Ismael Alomar.

Los tres compartieron equipo el año pasado en el VC Reshetylivka ucraniano y ahora se reencuentran en el Sant Pere i Sant Pau para marcar la diferencia y que el club aspire a algo más que a la salvación. El central Alomar llega con el cartel de fichaje estrella y él mismo aceptó de buen gusto el reto. «Vengo a probarme y a demostrar a la afición que pueden confiar en mí. Tengo que demostrar que adivinaron de lleno cuándo me ficharon y lo haré sin ningún tipo de presión, porque vengo a hacer lo que más me gusta y apasiona», apuntaba Alomar.

Confiado, con dos metros de altura y cargado de energía, el puertorriqueño estará bien acompañado para formar el muro de bloqueo de Sant Pere i Sant Pau, porque compartirá posición con Julián García-Torres. De hecho, Alomar apuntó que «es una leyenda y es como mi segundo entrenador. Es una de las personas que ayuda a tenerlas al lado porque te baja al suelo y te hace hacer el voleibol con una nueva mirada». Después de competir a nivel nacional, en los Estados Unidos y en Europa, Alomar se estrena en Superliga «para demostrar a todo el mundo de lo que puedo hacer».

Los cubanos Elieser Rojas y Yusnier Morales llegan juntos a Tarragona. De hecho, desde que empezaron a competir en Cuba que lo hacen juntos. «Somos una familia y competiremos juntos sea donde sea, nos conocemos y nos compenetramos a la perfección», señalaba Elieser Rojas. Los dos llegan para reforzar la potencia ofensiva del equipo y se unirán al también cubano Denys González, que renovó. «Fuimos de los últimos en llegar y la afición nos acogió desde el primer día con un gran trato. Ahora nos toca a nosotros mantener el nivel que nos han dado los aficionados y dar lo mejor de nosotros», indicaba Morales.

Llegar en el Sant Pere i Sant Pau es adaptarse al método Vlado Stevovski. El técnico exige y prepara al equipo para competir todo. Y lo consigue. Y Morales, Rojas y Alomar son las piezas necesarias, la guardia del Caribe, para hacer del equipo una potencia. Con esta ambición llega también Rojas, que señaló que «tenemos ganas que empiece la liga. El objetivo principal es estar entre los cuatro primeros, esta es la tarea que quiero conseguir personalmente». La Superliga es una nueva prueba y Rojas subrayó que «espero un nivel similar al de Ucrania. Hay equipos de un gran talento que exigirán más de nosotros, pero estamos preparados para todo».

El sábado, el CV Sant Pere i Sant Pau empieza la liga en la pista del Teruel, un equipo con el cual ya se ha enfrentado en tres ocasiones esta pretemporada, muy acabadas con derrota. Pero la ambición y la confianza están intactas. «Es un rival fuerte, pero nunca se han marchado convencidos. Sabemos de nuestros errores y de los suyos y el deseo de superarlos nos hará más fuertes», cerraba Morales. El voleibol de élite vuelve a Tarragona y el CV Sant Pere i Sant Pau está preparado y cuenta con nuevos guardianes.