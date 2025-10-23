El Reus cambia los precios por el partido de Copa: «Os hemos escuchado»

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Después de una política de precios polémica en el partido de liga contra el Sant Andreu, el Reus FC Reddis ha hecho públicos los precios de las entradas para el partido de la primera ronda de la Copa del Rey delante el CE Europa, que se disputará en el Estadio Municipal el 29 de octubre a las 20:30 h.

El club ha querido mantener una política de precios accesible y reconocer, una vez más, el compromiso de su afición con un mensaje: «Os hemos escuchado encarnado y negros, ahora toca llenar el estadio». Después de un inicio de temporada marcado por el compromiso y el apoyo de la afición, el club quiere que este enfrentamiento sea una nueva demostración de orgullo encarnado-y-negro. Los socios, simpatizantes y público general dispondrán de varias opciones según su ubicación en el estadio, con ventajas exclusivas para los abonados y sus acompañantes. Además, hasta el sábado 25 de octubre a las 23:59 h, se aplicará un descuento adicional de 5 euros sobre todas las tarifas. A partir del domingo, las tarifas serán como las del último partido.

El club abrirá las taquillas del Estadio viernes de 17 horas a 19 horas y lunes de 17 horas a 19 horas. La Copa del Rey volverá al Municipal después de siete años y el club hace un llamamiento a la ciudad. Delante, habrá un conjunto graciense que se encuentra en una muy buena dinámica, luchando por la primera posición en Primera RFEF.