Álex Jiménez da un primer paso prometedor para alcanzar continuidad a la delantera

Una de las notas positivas del duelo contra el Tarazona fue el rendimiento de Álex Jiménez. El joven delantero murciano siempre destaca por su desgaste en la presión y solidaridad defensiva, pero el domingo dio un paso adelante redondeando su partido de desgaste en la presión con un gol y una asistencia.

Desde su llegada al Nàstic el último día de mercado de verano del año pasado, Álex Jiménez ha destacado por su entrega en los partidos. El murciano es un jugador que se desgasta en la presión y es solidario detrás, pero siempre con una tarea pendiente: el gol. Los delanteros siempre son juzgados por su acierto de cara portería, hagan el esfuerzo que hagan y durante el año pasado y esta temporada el delantero ha mostrado dificultados en la finalización. Eso sí, actuaciones como la del domingo son pasos prometedores para desatar su talento y competir con Marcos Baselga y Cedric Omoigui.

Quien más confía en el delantero es Luis César. Jiménez es la apuesta personal del técnico y lo ha demostrado con palabras y hechos. Este año, Álex Jiménez acumula ya 4 titularidades, sólo una menos en ocho partidos que en toda la temporada pasada. Entonces era un jugador de recurso en el tramo final de los partidos que acababa de saltar de Tercera Federación. Este año, ha disfrutado de más oportunidades aprovechando la baja de Baselga y, como contra el Tarazona, ha sido una prioridad por encima de sus competidores.

Luis César fue claro en la rueda de prensa posterior al Tarazona: «El día que Álex Jiménez sea preciso con el gol será un jugador importantísimo». Además, añadió que «puedo decir que Álex tiene gol. En los entrenamientos ha demostrado su talento. Por este motivo, me da rabia que falle porque a los delanteros se los definen por su acierto». De hecho, el entrenador fue más allá y subrayó el trabajo del murciano en el día a día apuntando que «si a cada jugador del Nàstic tiene que hacer una alineación, aparte de ponerse a ellos mismos de titulares, la otra prioridad es Álex Jiménez».

El pasado domingo mostró un poco talento que habla Luis César. En la banda izquierda, pero con la libertad de movimiento hacia el centro, fue partícipe de los dos goles del conjunto grana. Primero, asistió a Marc Montalvo en la frontal del área, y, después, vio el espacio entre cuatro defensores del Tarazona para cazar la centrada de Fuentes y marcar el gol de la victoria.