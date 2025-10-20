Tarragona se tiñe de rosa con la 10.ª Women Race El Corte Inglés

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona se tiñó ayer de rosa con la décima edición de la Women Race El Corte Inglés, la más multitudinaria hasta el día de hoy. Más de 3.600 personas participaron en esta fiesta de deportividad y solidaridad contra el cáncer de mama que llenó la ciudad desde primera hora. No faltaba ni un alma en la Rambla Lluis Companys. Familias, madres, padres e hijos se reunieron para presenciar la carrera. Algunos participaban corriendo, a otros caminando, mientras que un puñado sólo quería dar ánimos a sus familiares desde la línea de meta.

Fue toda una fiesta y la expectación de la salida fue elevada. Eso sí, una vez las corredoras arrancaron su curso, el ambiente no se frenó y se esperaba a sus campeonas.

La ganadora fue Paula Adriana, que finalizó la carrera en 17 minutos y 23 segundos, y la acompañaron en el podio Jessica Bonet y Stella Beazzutti, quien fue la campeona de las últimas ediciones. Con todo, todas las personas se sentían ganadoras al atravesar la línea de meta. Así lo transmitían en sus caras de alegría y cansancio después de recorrer el circuito por las calles de Tarragona. Todos los participantes tenían un motivo de peso. Muchos habían sufrido de cerca la enfermedad, mientras que otros querían mostrar su solidaridad en una buena causa. Solas y concentradas, en pareja o en grupo y charlando, todo se valió para afrontar un recorrido inclusivo para todas las edades y exigencias.

Esta marea rosa se hizo presente por el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, atravesando el Portal del Roser, la calle de la Nau, la plaza de la Font y la Baixada de la Peixateria, el Anfiteatro romano, el Balcó del Mediterrani y el Mercado Central, entre otros.

En total se recaudaron 22.000 euros que se destinaron a la Asociación Contra el Cáncer en Tarragona, una entidad que dedica los esfuerzos al sensibilizar y acompañar a las personas que sufren la enfermedad, así como financiar investigaciones oncológicas.

La fiesta, sin embargo, empezó un día antes con una serie de actividades en la Rambla Lluís Companys. Una sesión de dance fitness y un DJ con música amenizaron el ambiente antes del pistoletazo de salida de la carrera de ayer. Los preparativos tuvieron efecto y la carrera fue todo un éxito ya consolidado en la ciudad. La décima edición de la Women Race El Corte Inglés contó con BMW Oliva Motor como patrocinador principal del acontecimiento y también con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, la Guardia Urbana y Protección Civil.